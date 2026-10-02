Emma Iordache, românca ajunsă la MIT după ce a obținut burse de 1,7 milioane de dolari

La 20 de ani, Emma Iordache studiază Computer Science la Wellesley College, urmează cursuri la Massachusetts Institute of Technology și lucrează la programe prin care liceeni români primesc acces la mentorat, cercetare și oportunități educaționale internaționale.

Emma a fost inclusă în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Parcursul său combină rezultate academice foarte bune cu proiecte educaționale prin care încearcă să facă mai accesibile oportunitățile pe care ea însăși le-a descoperit în timpul liceului.

În 2024, cinci universități din Statele Unite au acceptat-o: Wellesley College, Vassar College, Bates College, Trinity College și Agnes Scott College. Ofertele de burse însumau aproximativ 1,7 milioane de dolari.

Emma a ales Wellesley College și o bursă de peste 400.000 de dolari. Pleca în Statele Unite după ce obținuse media 10 atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat. Din 2025 a început să urmeze cursuri și la MIT, iar în primăvara acestui an a fost acceptată în Gordon-MIT Engineering Leadership Program.

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În spatele acestor rezultate se află însă și experiența copilului care a terminat școala generală în Brezoaele, județul Dâmbovița. Accesul inegal la informație și la oportunități educaționale a devenit ulterior una dintre temele proiectelor sale.

Încă din liceu, Emma a pus bazele unei inițiative pentru elevi din medii defavorizate. Peste 1.000 de tineri au beneficiat de mentorat, orientare și programe educaționale. Ulterior s-a alăturat organizației Vreau Să Studiez în America, unde a început ca Social Media Intern și, în patru ani, a ajuns CEO.

Acolo a dezvoltat Prep School, un program prin care adolescenții români se pregătesc pentru experiențe academice internaționale încă din anii de liceu. Primul grup de absolvenți a obținut împreună burse de peste 2,2 milioane de dolari. Printre universitățile și programele la care au ajuns se numără Yale, Harvard și University of Chicago.

O altă inițiativă, Research Pathways, îi pune în legătură pe liceenii interesați de cercetare cu studenți de la universități Ivy League și instituții europene. Scopul este ca adolescenții să poată avea o primă experiență reală de cercetare și să înțeleagă mai bine cum funcționează mediul academic internațional.

În 2026, Emma a primit și un grant de 10.000 de dolari prin Projects for Peace. Cu această finanțare a lansat, împreună cu Cristian Coceanga, student la Harvard, RISE Academy, un proiect dedicat tinerilor din România și construit în jurul educației, tehnologiei, antreprenoriatului, leadershipului și implicării civice.

La 20 de ani, Emma Iordache și-a construit deja propriul traseu academic în Statele Unite. O parte consistentă din timpul ei merge însă către o problemă rămasă acasă: accesul liceenilor români la informația, mentorii și experiențele care le pot lărgi opțiunile pentru viitor.