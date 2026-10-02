Marile râuri din Europa au avut în 2026 cele mai mici debite din ultimii 30 de ani, potrivit Copernicus

Râurile şi fluviile din Europa au înregistrat cele mai scăzute debite medii din perioada de vară de la începutul înregistrărilor, în 1992, în timp ce mările din jurul continentului au fost în 2026 neobişnuit de calde, a declarat vineri Serviciul Copernicus pentru Schimbări Climatice al Uniunii Europene (UE).

Vară cu temperaturi extreme în Europa. Marile râuri au avut cele mai mici debite din ultimii 30 de ani - arhivă

În lunile iulie şi august, debite scăzute record sau aproape de record au fost înregistrate pe numeroase cursuri de apă importante, printre care Rinul, Dunărea, Loara şi Sena, a precizat serviciul de monitorizare al UE, scrie Agerpres care citează agenţia de presă DPA.

Copernicus a precizat că acest fenomen a exercitat o presiune crescută asupra irigaţiilor, răcirii reactoarelor nucleare, energiei hidroelectrice, disponibilităţii apei dulci şi aprovizionării cu energie, subliniind legătura strânsă dintre schimbările climatice şi provocările geopolitice, precum securitatea energetică.

Serviciul a raportat, de asemenea, temperaturi record sau aproape record ale suprafeţei mării de-a lungul unei regiuni vaste a coastei atlantice şi în zona vestică şi centrală a Mediteranei. Acestea au fost însoţite de valuri de căldură marină de o intensitate mare până la excepţională, se precizează în raport.

Articolul continuă după reclamă

Valurile de căldură marină pot să amplifice căldura în zonele costiere din apropiere prin limitarea răcirii nocturne şi creşterea nivelului de umiditate, potrivit Copernicus.

Datele serviciului de monitorizare au indicat, de asemenea, că vara anului 2026 a fost a treia cea mai caldă din istorie pentru Europa în ansamblu şi cea mai caldă din istorie pentru Europa de Vest.

Europa de Vest a înregistrat o temperatură medie de 21,7 grade Celsius, cu 2,5 grade Celsius peste media din perioada 1991-2020.

Până la sfârşitul verii, o suprafaţă record de 52% din Europa a fost expusă unui "stres termic foarte puternic", corespunzând unei temperaturi resimţite de peste 38 de grade Celsius, a precizat serviciul Copernicus.