Eurostat: România, printre ţările UE cu cei mai mulţi elevi repartizaţi unui singur profesor

Numărul mediu de elevi repartizaţi unui singur învăţător sau profesor din ciclul primar, secundar şi gimnazial din Uniunea Europeană era de 12,2 în anul 2023. Cel mai mare raport a fost în Ţările de Jos (16 elevi la un profesor), Franţa (14,9), Slovacia (14,7) şi România (13,8 elevi la un profesor), arată datele publicate, joi, de Eurostat.

La polul opus, în Grecia sunt repartizaţi 8,4 elevi la un profesor, iar în Malta şi Luxemburg sunt 8,8 elevi la un profesor.

În total, în anul 2023 erau 5,26 milioane de învăţători sau profesori angajaţi în învăţământul primar, secundar şi gimnazial din Uniunea Europeană. Şcolile din ciclu primar angajau 36% din totalul învăţătorilor şi profesorilor din UE, 34% erau angajaţi în ciclul secundar şi restul de 30% în ciclul gimnazial.

Femeile, majoritatea forţei de muncă în învâţământ în 2023

Articolul continuă după reclamă

Femeile reprezintă majoritatea forţei de muncă în învăţâmânt, în anul 2023. Astfel, aproximativ 73% din învăţătorii sau profesorii din ciclul primar, secundar sau gimnazial erau femei.

Pe categorii de vârstă, puţin peste jumătate (52%) dintre profesorii din UE au o vârstă cuprinsă între 30 şi 49 de ani, în timp ce 40% au peste 50 de ani şi doar 8% au mai puţin de 30 de ani.

Ziua Internaţională a Educaţiei este sărbătorită în fiecare an la data de 5 octombrie, începând din anul 1994.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰