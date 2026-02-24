Germania vrea ca activele TikTok din Europa să fie preluate de companii europene, pe modelul SUA

Ministrul german al Culturii, Wolfram Weimer, cere ca TikTok să fie plasată sub control european, după ce a invocat riscuri legate de accesul unei puteri străine la datele cetățenilor din UE. Oficialul de la Berlin susține că Europa ar trebui să urmeze exemplul Statelor Unite și să își pună problema acționariatului platformei deținute de compania chineză ByteDance. În același timp, Weimer propune introducerea unei taxe de 10% pe veniturile din publicitate pentru giganții tehnologici precum Google și Meta, pe fondul temerilor legate de influența și dominația lor pe piața europeană.

"Când vine vorba despre TikTok, cred că trebuie să ne putem întrebarea asupra acţionariatului, la fel cum au făcut americanii", care au obţinut plasarea filialei din SUA a TikTok sub un acţionariat majoritar american, a spus ministrul german la o conferinţă pe acest subiect, potrivit agenţiei DPA, citată de Agerpres.

"Europa trebuie să găsească un răspuns la această întrebare: Cine deţine TikTok şi ar trebui să o plasăm în mâini europene, de comun acord cu ByteDance?", compania chineză ce deţine platforma, a adăugat oficialul german.

Succesul popularei aplicaţii de videoclipuri scurte TikTok provoacă la Bruxelles şi în rândul politicienilor eurofili temeri privind influenţarea opiniei publice şi privind accesul Chinei la date ale cetăţenilor.

Platforme precum TikTok "au acces la date la o scară inimaginabilă în urmă cu o generaţie, inclusiv la datele cele mai intime ale unor generaţii întregi", a mai motivat acelaşi ministru german.

Pe de altă parte, el cere de asemenea impunerea unei taxe de internet asupra companiilor Google, care deţine YouTube, şi Meta, care deţine Instagram şi Facebook. Aceste companii, susţine ministrul german, ar trebui să plătească în UE 10% din veniturile obţinute din publicitate, ca o compensaţie pentru profiturile masive pe care le obţin prin poziţia lor dominantă în Europa.

