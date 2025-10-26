Inteligența artificială începe să fie văzută cu mai multă prudență de către elevi. Un studiu arată că mai mult de jumătate dintre adolescenţii care folosesc AI recunosc că se tem de posibilele efecte negative. Profesorii și specialiștii în educație consideră că această schimbare de percepție e un pas important, iar tinerii încep să înţeleagă cât de periculos este să lase inteligenţa artificială să gândească în locul lor.

Alexandru este în clasa a X-a şi a renunţat să mai folosească ChatGPT.

"Mă informez din cărţi, din caiete, nu sunt foarte pasionat de inteligenţa artificială. Noi copiem ca şi o imprimantă teme de pe chatgpt şi nu le înţelegem", a spus Alexandru Vlăduceanu, elev.

"Nu folosesc ChatGPT când fac compunere sau teme. Nu mai învăţ să fac singură şi nu aş mai şti să fac", a spus o elevă.

"Dacă doar copiezi atunci da, o să te afecteze acest proces. Dacă nu copiezi şi înţelegi poate să fie ca şi un cadru didactic", a spus un alt elev.

Alţi adolescenţi au înţeles că ne putem folosi de inteligenţa artificială în studiu, dar în niciun caz nu putem înlocui procesul de învăţare prin AI.

"Îmi place să o folosesc când nu ştiu, ca să nu stau să caut eu informaţiile acelea prin fel şi fel de surse. La mate dacă îmi fac tema prin chatgpt nu înţeleg nimic", a spus un elev.

"Eu o folosesc aproape în fiecare zi, în special la fiecare materie. Eu mai învăţ şi de pe tabletă şi îl rog să-mi facă rezumate. Îmi rescriu eu de mână tot ce-mi dă chatgpt şi după aia învăţ", a spus o elevă.

Aplicaţiile de inteligenţă artificială folosite pe termen lung de adolescenţi pot avea consecinţe grave.

"Scăderea sentimentului de competenţă, de exemplu, şi de autoeficacitate. Copilul ajunge să simtă nevoia întotdeauna să solicite o părere externă despre munca pe care o face, devine dependent de opinia externă, scăzându-i încrederea în propriile abilităţi", a spus Cristina Dincu, psiholog.

"Poate să fie un ajutor dacă este folosit aşa cum trebuie, dacă se ajustează informaţia, dacă elevul nu rămâne la etapa în care cere inteligenţei artificiale să-i facă o temă", a afirmat Maria Manţu, profesor de limba română.

"Inteligenţa artificială este un instrument care, asemănător tuturor celorlalte evoluţii tehnologice, vine cumva să uşureze munca de studiere, de investigaţie a surselor", a transmis Enache Tuşa, sociolog.

Potrivit unui studiu din Marea Britanie, 62% dintre elevi cred că aceste instrumente pot avea un impact negativ asupra lor, iar 12% afirmă că AI-ul le afectează creativitatea şi capacitatea de a gândi singuri.

