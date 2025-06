Ministrul Educaţiei, despre protestele studenţilor privind bursele: Dacă aş fi în locul lor, şi eu aş protesta

Ministrul Educaţiei a declarat despre burse că între 2022, în care nivelurile burselor sau fondului de burse în învăţământul superior erau foarte scăzute, în 2023, deja în ultimele luni, au început să beneficieze de reglementări ale legii a educaţiei sau legii învăţământului superior şi a legii învăţământului preuniversitar.

"În 2024, deja efectele legii sunt vizibile pe tot parcursul anului. Şi în 2025. Ce observăm? Creşteri foarte mari între 2022 şi 2023 şi creşteri spectaculoase între 2023 şi 2024. România a devenit una dintre ţările care oferă cel mai puternic sistem de burse în sistemul public. Atât în zona preuniversitară, cât şi în zona universitară. (..) Întotdeauna când se întâmplă astfel de creşteri spectaculoase, eşti foarte atent la sustenabilitate. Şi în condiţii normale, nu în criză economico-financiară, este greu pentru ţară să acopere un buget atât de mare de burse. Eu mă bucur că încercăm să-l acoperim, dar trebuie să recunoaştem, în acelaşi timp, că este o presiune pe buget", a spus ministrul Educaţiei.

Daniel David a precizat că în situaţii de criză, lucrurile sunt foarte complicate pentru că şi dacă vrei să dai , nu ai de unde. "Ceea ce vom propune, ce am în minte, ca să redimensionăm sistemul de burse într-o manieră acceptabilă, fiindcă, vă daţi seama, nici unui ministru nu-i place să vină, să reducă, mai ales burse pentru copii şi pentru studenţi, burse pe care alţi miniştri le-au dat. Nu eşti într-o situaţie foarte plăcută. În zona studenţilor, dacă noi ne raportăm nu la salariul minim brut, ci la salariul minim net, vom avea o scădere a fondului de burse, aşa cum au spus şi studenţii. Şi vedeţi că protestează cu toate acestea în propunerea pe care am făcut-o, reducerea fondului de burse. Sigur că nu este sub anul 2024. N-ai cum să intri în competiţie cu anul 2024. Dar este cu 10% mai mare decât ce-am avut în anul 2023. Adică anul în care apare legea educaţiei şi prindem anumite norme. Deci s-a redus faţă de 2024, dar este cu 10% mai mare decât 2023", a precizat ministrul.

David a menţionat că în zona învăţământului pre-universitar, a încercat să meargă în aceeaşi logică iar măsurile pe care le discută s-ar putea să ne ducă, inevitabil, la o reducere a fondului de burse faţă de 2024.

"Totuşi, menţinem o creştere de aproape 3 ori faţă de 2023. De 3 ori", a spus ministrul, el arătând că bursele sociale au un rol foarte important, în contextul abandonului şcolar. "Dacă vreau să apăr ceva, sunt bursele sociale. (..) Probabil că în zona meritului vom defini meritul astfel. Era definit până la 30%, dar de multe ori depăşeai 30% dintr-o clasă, că dacă erau mai mulţi cu 9-10, ajungeai şi la un procent mult mai mare din clasă care reuşea să obţină bursă de merit. Propunerea pe care lucrăm acum este 15% dintr-o clasă, nota minimă şi 15% înseamnă 15%. Adică dacă sunt mai mulţi cu nota nouă, vom avea criterii secundare de diferenţie", a arătat Daniel David.

Ministrul a mai afirmat că anticipează şi o întrebare, ce mesaj le transmite studenţilor care protestează faţă de intenţia de a modifica criteriile de acordare a burselor.

"Şi studenţilor şi elevilor le transmit următorul mesaj: Dacă aş fi în locul lor, şi eu aş protesta. După cum sunt convins că un student raţional şi decent, dacă ar fi locul meu, ar face ce fac eu. Altfel spus, şi mie mi-ar plăcea să nu schimb nimic în sistemul de cursuri, numai că un ministru nu face ce îi place, face ce trebuie să facă. Iar colegilor profesori şi sindicatelor le transmit exact acelaşi lucru. Şi eu aş fi nemulţumit să trebuiască să mi se schimbe numărul de ore din normă. După ce m-am obişnuit cu o anumită practică, cu o anumită cutumă la şcoală, în viaţă, nu-i confortabil să vii şi să faci o schimbare de genul acesta. Dar sunt convins că orice lider de sindicat, dacă ar fi locul meu, şi responsabil pentru sistem, trebuie să facă la fel. Asta este situaţia. Nu facem ce ne place, facem ce trebuie să facem", a completat el.

