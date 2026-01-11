"Desfiinţaţi ICE". Furie în SUA după uciderea lui Renee Good. Peste 1.000 de mitinguri au loc în toată ţara

Zeci de mii de oameni au mărșăluit sâmbătă prin Minneapolis pentru a denunța uciderea unei femei de către un agent american de imigrare. Această manifestaţie face parte din cele peste 1.000 de mitinguri planificate în întreaga țară în acest weekend împotriva campaniei federale de deportări. În timpul manifestaţiei, oamenii au scandat sloganuri precum "Desfiinţaţi ICE", "Fără dreptate, fără pace - scoateți ICE de pe străzile noastre" şi numele femeii ucise de un agent ICE, Renee Good, scrie Reuters.

Participarea masivă din Minneapolis subliniază cât de mult a zguduit uciderea lui Renee Good, în vârstă de 37 de ani, de către un ofițer al Serviciului de Imigrare și Vămă (ICE) miercuri. Incidentul a alimentat proteste în marile orașe și în unele localități mai mici. Liderii democrați din Minnesota și administrația președintelui Donald Trump au oferit explicaţii radical diferite despre incident, precizează Reuters.

Mulțimea zgomotoasă, pe care Departamentul de Poliție din Minneapolis a estimat‑o la zeci de mii de persoane, a scandat numele lui Good și sloganuri precum "Desființați ICE" și "Fără dreptate, fără pace - scoateți ICE de pe străzile noastre".

Oficialii din Minnesota au spus că uciderea femeii a fost nejustificată, indicând un videoclip al unui martor care, susțin ei, arată că mașina lui Good se îndepărta de agent în momentul în care acesta a tras. Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), care supraveghează ICE, a susținut că agentul a acționat în legitimă apărare deoarece Good, voluntară într‑o rețea comunitară care monitorizează și înregistrează operațiunile ICE în Minneapolis, a condus mașina în direcția agentului care apoi a tras asupra ei, după ce un alt agent abordase partea șoferului și îi ceruse să coboare din mașină.

Articolul continuă după reclamă

2.000 de ofiţeri federali, trimişi în Minneapolis înainte de incident

Incidentul de miercuri a venit la scurt timp după ce aproximativ 2.000 de ofițeri federali au fost trimiși în zona Minneapolis‑St. Paul în ceea ce DHS a numit cea mai mare operațiune a sa de până acum, adâncind o ruptură între administrație și liderii democrați din stat.

Tensiunile federale‑statale au crescut și mai mult joi, când un agent al Patrulei de Frontieră SUA în Portland, Oregon, a împușcat și rănit un bărbat și o femeie în mașina lor după o tentativă de oprire a vehiculului. Folosind un limbaj similar descrierii incidentului din Minneapolis, DHS a spus că șoferul ar fi încercat să folosească mașina ca armă și să calce agenții.

Cele două împușcături legate de DHS au determinat o coaliție de grupuri progresiste și de drepturile civile, inclusiv Indivisible și American Civil Liberties Union (ACLU), să planifice peste 1.000 de evenimente sub sloganul "ICE Out For Good" sâmbătă și duminică. Mitingurile au fost programate să se încheie înainte de apus pentru a reduce potențialul producerii de incidente violente.

În Philadelphia, protestatarii au scandat "ICE trebuie să plece" în timp ce mărșăluiau de la Primărie spre un miting în afara unei facilități federale de detenție. În Manhattan, câteva sute de oameni purtau pancarte anti‑ICE în timp ce treceau pe lângă o instanță de imigrare unde agenții au arestat migranți după audierile lor.

Tensiunile din Minnesota, la cote maxime cu luni înainte de uciderea lui Good

Minnesota a devenit un punct major de tensiune în eforturile administrației de a deporta milioane de imigranți cu luni înainte de împușcătura lui Good. Trump a criticat liderii democrați ai statului în mijlocul unui scandal masiv de fraudă în sistemul de asistență socială care implică membri ai marii comunități somalezo‑americane.

Primarul Minneapolis, Jacob Frey, democrat critic la adresa agenților de imigrare și a împușcării, a spus într‑o conferință de presă sâmbătă că demonstrațiile au rămas în mare parte pașnice și că oricine distruge proprietăți sau se angajează în activități ilegale va fi arestat de poliție.

Peste 200 de ofițeri de ordine au fost desfășurați vineri noapte pentru a controla protestele care au dus la pagube de 6.000 de dolari la Hotelul Depot Renaissance și tentative eșuate ale unor manifestanți de a intra în Hotelul Hilton Canopy, despre care se crede că găzduiește agenți ICE, a declarat orașul Minneapolis într‑un comunicat.

Șeful poliției, Brian O’Hara, a spus că unii din mulțime au scris graffiti și au avariat geamurile la Depot Renaissance Hotel. El a spus că adunarea de la Hilton Canopy Hotel a început ca un „protest zgomotos” dar a escaladat când peste 1.000 de manifestanți s‑au adunat în zonă, ducând la 29 de arestări.

"Am pus în aplicare un plan și ne‑am luat timpul pentru a deescalada situația, am emis multiple avertismente, am declarat adunarea nelegală și în cele din urmă am început să intervenim și să dispersăm mulțimea", a spus O’Hara.

Reprezentanţii congresului, respinşi la sediul regional ICE

Trei democrați din Congresul Minnesota s‑au prezentat sâmbătă dimineață la sediul regional ICE din apropiere de Minneapolis dar li s‑a refuzat accesul. Legislatorii au desemnat refuzul drept ilegal.

Legea federală interzice DHS să blocheze membrii Congresului de la intrarea în siturile de detenție ale ICE, dar DHS a restricționat din ce în ce mai mult astfel de vizite de supraveghere, determinând confruntări cu legislatori democrați.

"Este responsabilitatea noastră ca membri ai Congresului să ne asigurăm că cei reținuți sunt tratați cu umanitate, pentru că suntem, dracu, Statele Unite ale Americii", a spus reprezentanta Angie Craig.

Referindu‑se la pagubele și protestele de la hotelurile din Minneapolis peste noapte, purtătoarea de cuvânt DHS, Tricia McLaughlin, a spus că democrații din Congres au fost refuzați pentru a asigura „siguranța deținuților și a personalului și în conformitate cu mandatul agenției.” Ea a spus că politicile DHS cer membrilor Congresului să notifice ICE cu cel puțin șapte zile înainte de vizitele la facilități.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰