- Rămâneţi şi în noul guvern, nu?

Sunt cu siguranţă un ministru la sfârşit de mandat, ce va fi în viitor o să vedem în următoarele zile.

- Planurile cadru, pentru liceu şi aş vrea să punctaţi principalele schimbări pe care să le înţeleagă toată lumea, vorbim despre clasele XI şi a XII.

- În general, sunt câteva schimbări importante faţă de ce avem în acest moment funcţional, şi anume, dăm un profil mai clar, adică punctăm disciplinele care se leagă de specializările pe care le avem. Adică dacă eşti la Matematică-Informatică, spre exemplu, era normal ca disciplina informatică să aibă mult mai puţine ore, de alte discipline, care nu fac parte direct din specializare. Accentuăm specializarea, asta prima schimbare. A doua, faptul că, în comparaţie cu ce avem în acest moment, un număr mai mare de ore este descentralizat prin curriculum flexibil de specialitate şi curriculum la dispoziţia elevului din oferta şcolii, acel este descentralizat, astfel încât şcoala sau elevii să aibă un cuvânt de spus. Este mai mult descentralizat în comparaţie cu ce avem acum, este mai puţin descentralizat faţă de varianta pe care am pus-o în discuţie în ianuarie. Elevii de exemplu sunt nemulţumiţi că descentralizarea nu este suficient de puternică, unii profesori spun că descentralizarea în mintea lor înseamnă ore, neînţelegând că orele nu s-au tăiat că sunt la coşul comun trebuie să le obţii printr-o predare, printr-o educaţie de calitate.Şi trei, am adus faţă de varianta iniţială componentă mai clară de cultură naţională, ţineţi minte discuţiile legate de orele de istorie, de geografie şi eu am spus atunci că voi aduce acele ore şi dăm mai multe ore, dacă ele se leagă de cultura naţională. Nu istorie în general, Istoria românilor şi a României, în geografie, Geografia României şi acele ore s-au întors şi avem o componentă de cultură naţională destul de puternică. Gramatică trebuie să vină ca arie de învăţarea. O altă schimbare, curriculum la disporziţia şcolii trebuie să conţină obligatoriu câteva discipline; stil de viaţă sănătos, pentru a contracara problemele la pachet, droguri, consum de alcool, bullying, violenţă, autoreglare şi autocunoaştere psihologică, sportul, dar sportul de echipă, arta, teatru şi alte aspecte.

