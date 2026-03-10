Sindicatele anunță haos la simulările examenelor naționale. Peste 73.000 de profesori refuză să participe

Simulările examenelor naționale riscă să fie afectate serios în acest an, după ce zeci de mii de angajați din sistemul de educație au anunțat că nu vor participa la organizarea acestora. Reprezentanții sindicatelor din învățământ spun că nemulțumirea profesorilor a ajuns la un nivel foarte ridicat, iar rezultatele unui referendum intern arată că peste 73.000 de cadre didactice refuză implicarea în aceste testări

"În urma referendumului organizat de FSLI și FSE 'Spiru Haret', rezultatele arată un nivel uriaș de nemulțumire în rândul angajaților din învățământ. Peste 73.000 de angajați (peste 50% din profesorii membri de sindicat) au decis prin semnătură să nu participe la simulările examenelor naționale. Peste 40.000 de colegi (aproximativ 28%) au optat direct pentru grevă în această perioadă!", afirmă sindicaliștii.

Profesorii au semnat pentru neparticipare

Potrivit acestora, în unitățile de învățământ în care un număr mare de profesori au semnat pentru neparticipare, inspectoratele școlare ar recurge la practici abuzive pentru a asigura organizarea simulărilor.

Articolul continuă după reclamă

"În aceste situații, inspectoratele măresc nejustificat numărul de elevi din săli și reduc numărul membrilor din comisii, încălcând flagrant procedurile", susțin reprezentanții sindicatelor.

Aceștia consideră că astfel de măsuri transformă simulările într-un proces pur formal, fără relevanță reală.

"Aceste măsuri transformă simulările într-un proces pur formal și irelevant. Este un efort suplimentar pentru zeci de mii de profesori deja sufocați de birocrație, în contextul în care interesul elevilor pentru aceste testări este extrem de scăzut. (...) Respectăm și susținem decizia fiecărui coleg: atât a celor care trag un semnal de alarmă prin neparticipare, cât și a celor care au ales să se implice în organizarea simulărilor. Ministerul Educației și Guvernul României trebuie să înțeleagă: neparticiparea la simulări este doar pasul premergător unui protest de amploare programat la finalul anului școlar, exact în perioada examenelor naționale propriu-zise!", au transmis reprezentanții sindicatelor din învățământ.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Credeți că profesorii au dreptate să refuze simulările? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰