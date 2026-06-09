Premieră în România. O elevă din Cluj-Napoca a obținut în instanță dreptul de a susține una dintre probele examenului de Bacalaureat înaintea datei oficiale, pentru a nu rata admiterea la o universitate din Austria. Cele două examene erau programate în aceeași zi, iar tânăra risca să fie nevoită să aleagă între Bac și șansa de a studia în străinătate. Inițial, Ministerul Educației i-a respins cererea.

Ministerul Educației a respins inițial cererea, motivând că eleva nu se încadrează în categoriile speciale pentru care a fost creată această sesiune specială a examenului de bacalaureat, destinată elevilor care participă la competiții și olimpiade internaționale.

În urma deciziei Ministerului, tânăra s-a adresat instanței, iar judecătorii au apreciat că situația sa este una excepțională și că dreptul la educație, precum și accesul egal la oportunități academice, trebuie protejate.

Astfel, instanța i-a permis să susțină examenul de bacalaureat în sesiunea specială din 2026 și, ulterior, să se înscrie la universitatea din Austria la care își dorea să studieze.

Articolul continuă după reclamă

Decizia pronunțată de magistrații din Cluj poate constitui un precedent pentru elevii care s-ar putea confrunta cu situații similare, în care calendarul examenului de bacalaureat se suprapune cu procedurile de admitere la universități din alte state ale Uniunii Europene.