Protestele din educaţie continuă. Profesorii fac referendum pentru boicotarea anului şcolar

Va începe sau nu şcoala pe 8 septembrie? Este întrebarea care stă pe buzele multor părinţi. Sindicatele din educaţie au declanşat un referendum pentru boicotarea începerii noului an şcolar.

Profesorii şi-au exprimat nemulţumirile încă de acum o lună. Aceştia spun că legea Bolojan nu îi avantajează absolut deloc.

Principala nemulţumire este creşterea normei didactice cu două până la patru ore.

O altă nemulţumire vizează comasarea a sute de unităţi de învăţământ din ţară, ceea ce ar putea duce inclusiv la disponibilizări de cadre didactice şi creşterea efectivelor de elevi în clasă. Astfel, spun profesorii, ne-am întoarce în timp cu peste 20 de ani, atunci când profesorii nu aveau timp să se ocupe de toţi elevii de la clasă.

Alte măsuri care vizează cadrele didactice sunt scădere tarifului pentru plata cu ora, dar şi creşterea obligaţiei de catedră pentru directori şi inspectori, ceea ce, spun liderii de sindicat, i-ar împiedica să îşi facă meseria aşa cum trebuie.

Protestele din educaţie au început în urmă cu aproximativ o lună şi vor continua în fiecare zi, în faţa Ministerului Educaţiei, timp de cel puţin două ore, în prima parte a zilei.

