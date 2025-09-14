De la joacă la performanţă e un singur pas, atunci când te antrenezi suficient. Şi, în cazul lui Matias Aniculăesi, copilul de 10 ani despre care vom vorbi acum, antrenamentul este mental, cu artimetică. Elevul din Iaşi este deja Super Campion mondial la Artimetică Mentală şi s-a înscris în campania "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2025, desfășurată la nivel național de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Matias este elev în clasa a III-a la Școala Primară "Carol I" din Iași. Copilul a reușit să transforme joaca cu numerele într-un adevărat spectacol al minții.

Îi ia mai puțin de o secundă să rezolve calcule cu mai mulți termeni, iar acest lucru l-a adus rapid la podium, încă de la prima participare la un concurs de aritmetică mentală. "Matematica e o artă zici ca faci niște numere și pictezi numerele alea în loc să le scrii, dar întâi le scrii ca să fii sigur ce pictezi. La 4 ani făceam matematică. A fost bine, am invatat matematica de la greu pana la ușor. Calcule într-o oră cred că pot să fac 3-5 pagini", spune Matias Aniculăesi.

De aproximativ 3 ani, aritmetica mentală face parte din programul zilnic al elevului, alături de engleză, atletism, scrimă, arte plastice și robotică. Copilul a descoperit în calcule o pasiune aparte - una care l-a purtat pe podiumurile internaționale.

"De mic, Matias a arătat o predispoziție spre cifre și ordine rezolvă Lego intuitiv. La el totul este o joacă, era i vecinătate de abia deschis acest centru de aritmetică demo și am venit la o lecție de probă și i-a plăcut", spune Gabriela Doboş, mama lui Matias.

260 de calcule în doar 9 minute

Primul premiu l-a câștigat la Iași. A urmat apoi Belgia, în iunie, la Olimpiadă mondială a Aritmeticii Mentale, unde, dintre 150 de concurenți din 20 de țări, Matias a ieșit învingător. Atunci, a fost pus în fața a 260 de calcule în doar 9 minute. Cel mai important premiu l-a câștigat în luna august, în Dubai, unde, în cadrul "SMART KIDS 2025", a cucerit titlul de cel mai bun din lume la categoria sa. A ajuns, astfel, şi singurul român care a adus acasă această distincție.

"Atunci când are în față numerele reușește cu mare precizie să dea răspunsurile corecte, se focusează deși pare ca se uită în altă parte ca nu vrea ca e supărat și asta mă face să am mare încredere în capacitatea lui de a procesa informațiile și de a lua decizii corecte și a răspunde corect", spune Adriana Mahu, profesor centru aritmetică mentală.

Într-un adevărat "maraton al inteligenței", cu peste 200 de participanți din 17 țări, Matias a fost provocat de 300 de calcule în 10 minute. Şi a câştigat, aşa, nu doar trofeul, ci şi admirația unei lumi întregi. Premiile pe care deja le-a câștigat și potențialul pe care l-a arătat l-au făcut să fie între cei "100 de tineri pentru dezvoltarea Romaniei", campanie a fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. "A fost o bucurie să fim contactați si sa participam la această campanie care se referă la elita tânăra care promite și care oferi cu siguranță o nouă șansă României", spune mama lui Matias. "Îi ajută foarte mult îi și încurajează dar îi ajută foarte mult căci de multe ori dificultățile financiare îi pun în situația de a renunța", explică Adriana Mahu.

În toamna acestui an, Matias va participa la două mari competiții internaționale: "HORUS 11 – World Mathematics League", și "WAMAS 2025" – Worldwide Mental Arithmetic.

