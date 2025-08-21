Decizia ministerului Educaţiei de a comasa mai multe unităţi de învăţământ din ţară a scos părinţii în stradă. În Capitală, hotărârea grupării Şcolii Gimnaziale Uruguay cu Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri a stârnit revolta. Dacă oficial măsura are ca scop reducerea cheltuielilor şi eficientizarea reţelei şcolare, în practică vestea aduce multă nesiguranţă şi teamă atât pentru părinţi, cât şi pentru elevi.

Părinţii elevilor de la Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri din Capitală nu mai au linişte de când au auzit că în doar două săptămâni copiii lor urmează să fie mutaţi la Şcoala Ginazială Uruguay.

"Principalele nemulţumiri ale părinţilor sunt legate de clasele care riscă să devină prea aglomerate, calitatea de învăţare şi pierderea comunităţii formate în jurul şcolii", a transmis Oana Bogdan, reporter Observator.

Loredana este mama unui băiat care urmează să intre în clasa a V-a şi vestea comasării o nelinişteşte teribil.

"Chiar mă gândesc dacă se dizolvă clasa. Ca să intre să dea un examen, să intre într-o şcoală în care îţi doreşte, cu elevi buni, profesori buni, să îi spui ştii ai muncit degeaba. Cum să îi explic că a muncit un an de zile degeaba?", spune Loredana, mama unui elev.

La fel ca Loredana, şi ceilalţi părinţi trăiesc cu teama că cei mici nu se vor adapta schimbării.

"Autorităţile încearcă să dizolve şcoala ignorand diferentele semnificative de performanţă, de prestigiu, de comunitate", susţine un alt părinte.

Nemulţumirea părinţilor este amplificată şi de frica de necunoscut a copiilor.

"Mie nu îmi place schimbarea asta, nu am auzit prea multe lucruri bune despre şcoala Uruguay şi este departe de mine. La şcoala asta stau aproape, 10 minute, profesorii sunt foarte buni", spune un părinte.

Nici măcar profesorii nu ştiu prea multe despre ce urmează să se întâmple.

"Nu am fost consultaţi, bineînţeles, am aflat săptămâna trecută. Nu cunoaştem criteriile în baza cărora a fost dispusă comasarea", a declarat Cristina Manolache, profesor la Şcoala Vasile Alecsandri.

"Cunosc problemele semnalate de părinţii de la Şcoala Vasile Alexandri. Îi înţeleg foarte bine, sper ca în perioada următoare să primim mai multe informaţii referitoare la aceasta comasare", a precizat Simona Drulă, directorul Şcolii Gimnaziale Vasile Alexandri.

Noile reforme prevăd ca şcolile cu mai puţin de 500 de elevi să fie comasate.

"Pur şi simplu din doi directori o să rămână unul. Hai să vedem ce funcţionează bine, unde vedem că lucrurile merg prost să le corectăm ca anul viitor să avem o situaţie şi mai bună", a declarat ministrul Educaţiei, Daniel David.

"Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri are în planul de școlarizare 422 de elevi şi Şcoala Gimnazială Uruguay cu un număr de 316 elevi şi preşcolari. Structura arondată spune ca atât elevii, cât şi cadrele didactice vor funcţiona în aceeaşi locaţie, la aceeaşi adresă, deci nu se pune problema mutării elevilor", susţine Florin Lixandru, inspector general ISMB.

Din datele oficiale se observă că numărul elevilor a scăzut cu peste 280 de mii în ultimii 10 ani. Profesorii însă sunt hotărâţi să atace în instanţă deczia de comasare şi au luat deja legătura cu un avocat.

