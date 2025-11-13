O şcoală proaspăt renovată şi modernizată din Galaţi a fost închisă pentru că elevii şi dascălii nu mai pot suporta frigul din clase. În interiorul clădirii, temperaturile sunt aproape la fel de scăzute ca afară pentru că centrala nou montată nu funcţionează. Până când cei responsabili vor rezolva problema, părinţii îşi ţin copiii acasă, iar cursurile se fac online.

Îmbrăcaţi cu mai multe straturi de haine, copii de la grădiniţa din şcoală sunt încurajaţi de educatoare să danseze ca să se încălzească.

"Ne jucăm, dansăm, că aşa e la grădiniţă. Facem activităţi de mişcare şi nu e nicio problemă", a spus educatoarea.

În clase, termometrul arată 17 grade Celsius, dar pe holuri şi în băi temperatura este mult mai scăzută.

"Noi fiind aici mai mulţi, nu am simţit atât de mult frigul. Aşteptăm să fie mai bine", a declarat Tilincuţă Popa, învăţătoare.

Clădirea a trecut printr-un proces de reabilitare şi, deşi are centrală nouă, aceasta nu funcţionează încă.

"Sistemul de căldură nu funcţionează din cauza unei piese care trebuie să fie montată la subsol. Acea piesă asigură presiunea necesară pentru a putea circula apa în toată unitatea şcolară", a transmis reporterul Observator Adrian Obreja.

"Instalatorii sunt la subsol şi montează piesele care, din păcate, au necesitat o perioadă mai îndelungată de achiziţie, de asta s-a iscat această problemă. Cred că de săptămâna viitoare vor fi reluate cursurile la şcoală. Vor avea căldură", a spus Florin Lupchian, responsabil proiect.

Până când va fi din nou căldură în clase, conducerea şcolii a decis ca orele să se facă online.

"Provizoriu, 1-3 zile, o săptămână, elevii vor intra în online. După care vom solicita autorităţilor să urgenteze lucrările", susţine Cornel Neştian, directorul adjunct al şcolii.

"E mai frig în clasă ca afară. Nu am învăţat eu în frig acum 70 şi ceva de ani", spune bunicul unui elev.

Actuala conducere a Şcolii 10 din Galaţi a preluat clădirea în septembrie, odată cu comasarea şcolilor. Întregul proiect de reabilitare are o valoare de 10 milioane de lei.

