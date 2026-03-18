Simularea de la Bacalaureat stă pe muchie de cuțit. Elevii nu știu nici acum dacă luni intră sau nu în examen. În timp ce haosul se adâncește, zeci de licee din București anunță boicot, iar zeci de mii de angajați spun că nu vor veni la muncă. De cealaltă parte, ministrul Educației încearcă să stingă incendiul din învățământ și dă asigurări că examenele din vară nu sunt în pericol.

Elevii din cinci clase de a douăsprezecea de la Colegiul Tehnic Grivița au fost anunțați că nu sunt primiți la simularea pentru bacalaureat de luni.

"Colegii mei, majoritatea, în proporție de 90 la sută, au optat pentru boicotarea simulărilor. [...] Ministrul Educației, mă scuzați, este vremelnic. Eu rămân aici, sunt de douăzeci de ani în sistem și în fiecare zi încerc să țin flacăra aprinsă. [...] Despre asta este vorba, despre respect!", a spus Nicolae Ungureanu, profesor la Colegiul Valter Mărăcineanu.

Și nu doar aici, mai multe licee au semnat deja aceeași listă.

Elevii, pierzătorii luptei dintre profesori cu ministrul Educaţiei

În războiul profesorilor cu ministrul Educației, elevii pierd cel mai mult.

"Eu aș fi vrut să dau, pentru că e un exercițiu bun pentru bac, dar noi oricum o să dăm în liceu. […] singura diferență este că la cea națională corectează mai mulți profesori, nu doar cei din liceu, și poate am vedea cum corectează și la bac", a spus un elev.

"Contează destul de mult, pentru că este o oportunitate bună să vedem cum stăm la câteva luni distanță de examen […] Dar îi înțeleg și pe profesori [...] îi susțin", a punctat alt elev.

La vârful sistemului, la Ministerul Educației, încă se centralizează date și se pun pe masă toate cărțile.

"Directorii de unități fiind sunați noaptea la 4 și jumătate, 5 și jumătate, 6 dimineața, intervenind la câte 10 minute, când au văzut că nu li se răspunde, au revenit cu telefoane până au fost forțați să găsească toate mijloacele necesare încât să organizeze aceste simulări", a spus Sorin Țiplea, președinte de sindicat din Vaslui.

Ce şanse sunt să ne trezim cu grevă şi la vară

Iar despre riscul de a face grevă generală și la vară...

"Nu cred că există acest risc, atât timp cât ne aflăm într-un continuu dialog, încercăm să găsim soluții la anumite situații […] Este un buget de la care putem construi. Cred că e foarte important să înțelegem că, în România, educația a fost prima care a suportat această [...] Cred că educația va fi prima care va ieși din această situație", a spus ministrul Educației, Mihai Dimian.

Până se pun de acord, profesorii au început să corecteze testele copiilor de clasa a opta, iar perlele au apărut deja pe internet.

"Personajul avea un cap de păsărică și niște șoareci (cioareci, n. red.) deasupra genunchilor" .

. "Omul era îmbrăcat căcăcios (sărăcăcios, n. red.), așa cum îl descrie autorul."

"În textul belgian ne dă peste cap emoția căsătoririi cu un copac".

