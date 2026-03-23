Boicotul de la simularea de Bacalaureat a afectat astăzi câteva mii de elevi şi 63 de licee din toată ţara. Prea puţini, spun sindicatele din Educaţie, care plănuiesc o grevă generală peste două luni. Elevii care au dat totuşi simularea la Limba Română astăzi au avut parte însă de un subiect extrem de dificil: poeziile lui Lucian Blaga şi Ion Barbu s-au dovedit greu de înţeles şi analizat de mulţi dintre ei. Aşa că au fost şi liceeni care au dat "skip" la subiectul 3.

Mai degrabă nervoşi din cauza întârzierii veştilor, decât supăraţi de anularea simulării: aşa au intrat în clase astăzi elevii de clasa a douăsprezecea. Unii dintre ei au aşteptat o decizie clară până vineri seara. Din păcate, pentru mulţi, a fost clară, dar nu finală. Multe licee care ar fi trebuit să organizeze examenul s-au tot gândit şi răzgândit de vineri până luni. "Comportamentul unor directori este absolut de neînțeles ținând cont de umilirea din ultima perioadă. Oamenii trebuie să înțeleagă că e nevoie de un protest masiv", a declarat Simion Hăncescu, preşedinte FSLI.

Următoarele probe, marţi şi miercuri

Pentru că n-au avut destui profesori pro-simulare, la Colegiul Tehnic din Rădăuţi, directoarea a găsit altă soluţie: cu boxe, microfoane şi camere de supraveghere i-a adunat pe cei 292 de elevi în sala de sport. "Eu le-am respectat opţiunea tuturor celor care au vrut să boicoteze şi am găsit varianta aceasta", a declarat Mihaela Moisuc, directoarea Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I" Rădăuți. Elevii care au dat totuşi simularea la Limba Română au fost tulburaţi de subiectul al treilea, poezii scrise de Ion Barbu şi Lucian Blaga. "Nu m-am atins de subiectul 3, mă aşteptam la complet altceva să pice, mi-am pus mâna în cap şi am zis - vedem la BAC", spune un elev.

