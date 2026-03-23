Boicotul la simularea de Bacalaureat a dat peste cap zeci de licee și mii de elevi din toată țara. La aceștia se adaugă și cei care au lipsit din motive personale - de trei ori mai mulți copii. Toți cer ministrului Educației o nouă simulare, corectă și organizată. Cei care au primit totuşi subiectele astăzi s-au încurcat la poeziile lui Lucian Blaga şi Ion Barbu.

Elevii de clasa a XII-a au început ziua nervoși și confuzi. Sunt școli care i-au chemat la simulare și apoi i-au trimis acasă. Fără avertisment, fără explicații. De exemplu, Colegiul Valter Maracineanu din Bucureşti. Liceenii au venit pregătiţi pentru examen, dar au plecat fără test. "Comportamentul unor directori este absolut de neînţeles ţinând cont de umilirea din ultima perioadă. Oamenii trebuie să înţeleagă că e nevoie de un protest masiv", a declarat Simion Hăncescu, preşedinte FSLI.

La nivel național, 114.000 de elevi au dat proba la Limba Română. 6.400 au absentat din cauza boicotului profesorilor, iar 23.000 din alte motive, personale. Conform Ministerului Educației, 6 elevi au fost eliminați pentru că au încercat să copieze la examen. La Rădăuți, pentru că nu erau profesori suficienţi, 292 de elevi au fost înghesuiți în sala de sport, cu boxe, microfoane și camere de supraveghere, pentru o simulare improvizată. "Eu le-am respectat opțiunea tuturor celor care au vrut să boicoteze și am găsit varianta aceasta. Sunt 11 clase de a douăsprezecea, la celelalte simulări noi am avut nevoie de 17 săli pentru ei. Celelalte ore la celelalte clase se desfășoară în mod normal, asta a fost dorința colegilor, să fie la ore, și nu la simulare", a declarat Mihaela Moisuc, directoarea Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I" Rădăuți.

Elevii care au participat la simulare au fost daţi peste cap de subiectul al treilea - o poezie scrisă de Ion Barbu sau de Lucian Blaga. Alţii au avut ceva mai multă încredere în ei. "Eu sincer cred că sunt prea bună, mă consider în ipostaza intelectualului, am și avut o poezie de cunoaștere, Riga Crypto și Lapona Enigel. Deși din punctul meu de vedere este un examen absolut inutil, nu cred că acești poeți s-au gândit când au scris poeziile că noi ar trebui să stăm să tocim și să învățăm aceste eseuri, dar...", spune o elevă. Probele următoare se vor desfăşura marţi şi miercuri.

