După ce simulările de la Evaluarea Naţională au fost boicotate de unele cadre didactice, acum şi cele de la BAC sunt sub semnul întrebării. Teoretic, luni ar trebui să aibă loc examenele. Practic, la acest moment, elevii nu ştiu dacă vor avea cu cine să le dea sau nu. Profesorii spun că în şcoli se fac presiuni asupra lor să renunţe la boicot.

Elevii ar trebui să afle joi, 19 martie, cel târziu cum se prezintă situaţia în fiecare şcoală. La nivel local ar trebui să se ştie cine dă şi ce nu dă această simulare. Ministerul Educaţiei susţine că nu există o centralizare a datelor pe acest subiect. S-a mai întâmplat cu ocazia simulărilor pentru Evaluarea Naţională ca şcolile să anunţe o decizie, apoi să se răzgândească în ultima secundă.

22 de licee din Bucureşti au anunţat că boicotează simularea de la BAC

Estimările arată că situaţia ar fi ceva mai bună decât data trecută. Cea mai tensionată situaţie este, aşa cum era de aşteptat, în Capitală. Până acum, 22 de licee au anunţat că boicotează simularea de la BAC. Rămâne de văzut şi cine se mai răzgândeşte până luni. Pe această listă se regăsesc licee populare din Bucureşti, licee la care se intră cu medii foarte mari.

Directorii transmit că sunt în permanent contact cu elevii şi vor organiza simulări la nivel local, indiferent de situaţie.

