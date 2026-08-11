România intră în dialog internațional despre supradotare, la conferința ECHA 2026

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României participă, în perioada 12-15 august, la ECHA 2026, ediția cu numărul 20 a Conferinței Internaționale a Consiliului European pentru Abilități Înalte, găzduită de Dublin City University. Este una dintre cele mai ample reuniuni internaționale dedicate identificării și susținerii tinerilor cu potențial intelectual ridicat, la care participă cercetători, psihologi, cadre didactice și specialiști în educație din întreaga lume.

Organizat de European Council for High Ability împreună cu Centrul pentru Tineri Talentați din Irlanda, evenimentul de anul acesta poartă titlul „Avansarea excelenței: Regândirea educației copiilor supradotați" și pune în discuție o întrebare tot mai presantă pentru sistemele de învățământ: cum poate fi recunoscut și susținut potențialul înalt al copiilor într-o lume remodelată de inteligența artificială și de noile provocări legate de sănătatea emoțională a tinerilor.

Prima cercetare națională dedicată tinerilor supradotați din România

La Dublin, specialiștii Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României vor prezenta rezultatele studiului „Tiparul neurocognitiv al excelenței românești" - cea dintâi cercetare de amploare din România dedicată profilului psihologic și neurocognitiv al tinerilor cu performanțe remarcabile.

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Studiul a analizat aproape 100 de copii, adolescenți și tineri care s-au remarcat prin rezultate verificabile în domenii precum știința, tehnologia, arta, leadershipul sau inovarea, selectați pe baza performanțelor obținute în competiții, proiecte și activități de cercetare.

Metodologia combină evaluarea psihologică, testarea cognitivă și analiza neurofiziologică, având în centru electroencefalografia cantitativă (qEEG) - o tehnică neinvazivă prin care este măsurată activitatea electrică a creierului și modul în care diferitele regiuni corticale comunică între ele. Scopul este să se înțeleagă, dincolo de rezultatele vizibile, cum funcționează mental și emoțional tinerii care ating performanțe de excepție.

România, la masa dezbaterilor internaționale despre supradotare

Prin participarea la ECHA 2026, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aduce cercetarea românească în dialog direct cu comunitatea internațională de specialiști în abilități înalte, contribuind la conturarea unor metode mai eficiente de identificare timpurie și de sprijin educațional pentru copiii supradotați.

Miza este una simplă, dar esențială: ca potențialul acestor tineri să fie observat la timp și susținut prin programe adaptate nevoilor lor reale, astfel încât excelența să nu rămână doar un talent individual, ci să devină un beneficiu pentru întreaga societate.