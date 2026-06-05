Alexandru Drăghia a vorbit în plenul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, a negociat o rezoluție ONU privind tineretul și studiază în prezent la Harvard, unde a primit două dintre cele mai importante distincții academice ale universității. La 23 de ani, parcursul său este greu de rezumat într-o singură frază, motiv pentru care Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României l-a inclus în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României".

Tânărul român de la Harvard care a negociat la ONU, în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României"

Momentul care l-a adus în atenția internațională a venit în 2023, când Alexandru Drăghia a fost numit Delegat de Tineret al României la ONU. În cadrul acestui mandat a participat la negocierea Rezoluției ONU privind tineretul, a organizat evenimente diplomatice la New York pe teme de sănătate mintală și dezvoltare și a susținut un discurs în plenul Adunării Generale pe tema libertății de exprimare.

Nu a fost prima sa apariție la acest nivel. Înainte de mandat, fusese selectat de UNICEF ca Youth Advocate pentru cea de-a 77-a sesiune a Adunării Generale, participând la reuniuni internaționale alături de secretarul general adjunct al ONU, Amina Mohammed, și de directorul executiv al UNICEF, Catherine Russell. A luat parte și la Transforming Education Summit, evenimentul convocat de secretarul general al ONU pentru redefinirea viitorului educației la nivel mondial.

Traseul său în reprezentarea tinerilor începuse însă mai devreme, în liceu, când ocupa funcția de vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor. Printre inițiativele pe care le-a susținut atunci se numără introducerea mecanismului prin care elevii pot oferi feedback profesorilor și demersuri pentru creșterea transparenței în utilizarea fondurilor destinate educației, măsuri care au schimbat, concret, modul în care funcționează sistemul.

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La Harvard, unde a fost admis în martie 2023, a primit două distincții rezervate studenților cu performanțe academice excepționale: John Harvard Scholar și Detur Book Prize. Este asistent de curs în cadrul Departamentului de Științe Politice, consilier academic pentru studenții din anul I și copreședinte al asociației studenților români din universitate.

Campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României", derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce în atenția publicului tineri cu rezultate excepționale în educație, diplomație, știință și artă. Alexandru Drăghia este, până acum, unul dintre cele mai complexe profile din această listă, un tânăr al cărui CV ridică o întrebare legitimă: ce face, de fapt, un diplomat de 23 de ani când termină cursurile?