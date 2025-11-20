O veste care-i va bucura pe elevi dar i-a nemulţumit pe mulţi părinţi. Profesorii vor fi nevoiţi să dea mai puţine teme pentru acasă. Conform noului ordin de ministru, cei din clasele primare nu ar trebui să petreacă mai mult de o oră pe zi pentru studiu, iar cei de gimnaziu, maximum două. În plus, temele de vacanţă vor deveni istorie.

Mai puţine teme ... visul tuturor copiilor. Iar ministrul Daniel David pare să fie de acord cu ei. Unii părinţi şi bunici însă nu prea.

"Păi de ce este școala? Pentru teme! Trebuie să facă ceva, că doar e la școală, n-o să stea la televizor sau alte"

"Va lucra oricum suplimentar. Trebuie să lucreze, fără muncă, nu avem rezultate. Mi se pare normal să aibă teme, că și noi aveam teme când eram copii", spun părinţii.

Lucru pe care l-au transmis şi celor mici.

Reporter: Ce clasă eşti?

Elevă: Pregătitoare A

Reporter: Ai teme?

Elevă: Da.

Reporter: Ţi-ar plăcea să nu mai ai teme?

Elevă: Nu ştiu.

Reporter: De ce crezi tu că n-ar fi bine să nu ai teme?

Elevă: Pentru că nu o să învăț și nu o să ma fac deșteaptă.

Legea este însă clară, copiii din clasa pregătitoare nu ar trebui să vadă nici teme, nici calificative. Iar pentru elevii mai mari, timpul acordat temelor ar trebui să fie limitat...

Reporter: Cât îi ia să facă temele?

Părinte: Păi în jur de 3-4 ore. E clasa a 5-a, înca e mică. Le predă ca la studenți, multă materie, stufoasă.

"Nu mai mult de o oră temele obligatorii, repet nu vorbesc de cele suplimentare, pentru nivelul primar, în jur de două ore pentru nivelul gimnazial şi nivelul liceal", spune Daniel David, ministrul Educaţiei.

Profesorii nu înţeleg însă cum se va contoriza timpul de lucru

"Durata temelor poate diferi în funcție de fiecare copil. Unul poate să îmi facă o temă în 10 minute, indiferent de complexitate, altul, pentru aceeași temă, necesită mult mai mult timp", explică Laurențiu Ghilea, director Școala Gimnazială nr.17 Constanţa .

"Rămâne în continuare responsabilitate a noastră, a tuturor, în ceea ce privește stabilirea temelor pe care le vor avea. Pentru a acorda copiilor timp liber, pentru a le da ocazia să le fie un pic mai uşor poate", spune Irina Ermolaev, profesor consilier şcolar Colegiul Mircea cel Bătrân Constanţa.

În plus, temele nu mai pot fi pedeapsă. Noul ordin îi obligă pe profesori să folosească metode disciplinare clare, nu caiete întregi de exerciții. Așa că, în teorie, elevii scapă de 'tema ca sancțiune'.

Acelaşi ordin propune şi vacanţe în care elevii să uite de şcoală... cu totul.

Reporter: Dar în vacanță vrei teme sau nu?

Elevă: Nu.

Reporter: Ce vrei să faci în vacanță?

Elevă: Să mă relaxez.

Profesorii şi părinţii spun la unison că la materiile de examen, schimbările ar trebui să înceapă la programă, nu la teme.

