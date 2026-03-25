Într-o eră dominată de tehnologie și consum rapid de informație, metodele clasice de predare pierd teren în fața celor digitale și interactive. De la realitate augmentată și conținut generat de inteligența artificială, până la podcasturi și teatru educațional, elevii descoperă noi moduri de a învăța mai ușor și mai eficient. Invitată în platoul Observator 16, expertul în educație Marina Manea explică cât de utile sunt aceste metode alternative și ce riscuri pot aduce pentru elevi.

Teodora Tompea: Credeți că suntem în punctul în care TikTok educă mai bine decât școala?

Marina Manea, expert în Educație: Indiscutabil. Și pentru copii, și pentru adulți. Este lumea în care trăim. Am auzit în materialul dvs. că cineva spunea că profesorul nu mai este profesor, elevii nu mai sunt elevi, metodele nu mai sunt metode. Această stare nu ne ajută pe niciunul dintre noi. Realist ar fi ca, atât în calitate de profesori, cât și în calitate de elevi şi părinţi, să vedem care sunt datele cu care trăim și cum ne putem raporta la ele corespunzător.

Teodora Tompea: Concret, cum ne putem raporta la ele? Nu îmi dau seama cât de mare este reticența din partea profesorilor și părinților...

Marina Manea, expert în Educație: Există reticență din partea profesorilor, cum că toate aceste instrumente nu sunt eficiente pentru copii, așa cum este lectura unei cărți, indiscutabil. Dar noi nu mai discutăm astăzi despre cât de eficientă este lecturarea unei cărți; ne preocupă pe mulți profesori ca elevul să meargă să vizioneze o piesă de teatru, să vadă un film, să urmărească materiale realizate pe TikTok, ca să știe măcar ceva despre acea carte din programa de Bac. Ne mulțumim astăzi cu puțin. Dacă nu ne mulțumim cu puțin, s-ar putea să ne mulțumim cu deloc.

Teodora Tompea: Adică măcar să existe o bază a informației. Nu mai discutăm acum despre cum cititul ne dezvoltă gândirea critică sau imaginația.

Marina Manea, expert în Educație: Ar trebui să mergem în această direcție. Să nu lăsăm garda jos, dar în liceele din țară problema este reală: copiii nu mai citesc. Noi discutăm de orașele mari, de cele mai multe ori, dar cum arată situația în mediul rural, în școlile din sate? Nu știu dacă putem discuta de inteligența artificială sau de TikTok. Deși există, trebuie să ținem cont și de riscurile care apar. Acolo, factorii socio-economici își spun cuvântul înaintea altora.

Teodora Tompea: Cum va arăta generația care este astăzi în școală, cei care sunt liceeni, peste 10 ani, cu datele de acum? Adică folosind atât de mult inteligența artificială?

Marina Manea, expert în Educație: Cred că avem niște predicții, niște semne legate de cum sunt. În primul rând, nu mai au răbdare să citească. Aceste show-uri, aceste reel-uri, acele filmulețe extrem de scurte, care secretă dopamina necesară, îi fac să nu mai aibă răbdarea necesară să stea în fața unui film, a unei piese de teatru, dar măcar în fața unei cărți de 300 de pagini. Având aceste date, trebuie să luptăm ca să nu ajungem la această deZumanizare, la îndepărtarea iremediabilă a omului de actul intim dintre om și carte, dintre om și lectură. Să facem cu toții eforturile necesare, adaptându-ne. Nici nu putem merge împotriva curentului, ci trebuie să ne adaptăm.

Teodora Tompea: Să ignorăm sau să introducem? Dacă discutăm o concluzie, ajungem tot la același punct: echilibrul. Poate că tot ce înseamnă TikTok sau inteligență artificială trebuie folosit, dar pentru elevii în dezvoltare ar fi bine ca, din când în când, să alterneze cu o carte.

