O piesă printată 3D poate fi testată. Inovația unor români schimbă modul în care sunt verificate materialele

Cât de rezistentă este o componentă realizată prin imprimare 3D? 003 Robotics, o echipă de studenți de la POLITEHNICA București a dezvoltat un sistem mecatronic care măsoară exact forța la care aceasta cedează. Inovația a fost premiată la RoboFest 2026 de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Imprimarea 3D permite realizarea rapidă a unor piese și componente cu forme complexe. Dar cum știm dacă acestea sunt suficient de rezistente pentru a fi folosite în practică? Echipa 003 Robotics propune o soluție tehnică: un sistem care supune piesele unui test de tracțiune până la rupere și măsoară forța suportată, precum și deformarea materialului înainte de cedare.

De ce contează? Două componente cu aceeași formă, realizate din același material, pot avea rezistențe diferite în funcție de modul în care au fost imprimate. Setările imprimantei, gradul de umplere și orientarea straturilor influențează comportamentul piesei. Prin măsurători precise, sistemul poate ajuta la identificarea parametrilor optimi de fabricație, la reducerea risipei de material și la obținerea unor componente mai fiabile.

O tehnologie care poate fi folosită și de alte laboratoare

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Proiectul are și o miză mai largă: echipa își propune să îl dezvolte în regim open-source, astfel încât universități și laboratoare să poată utiliza sistemul, să îl adapteze și să contribuie la perfecționarea lui. În acest fel, o soluție dezvoltată de studenți poate deveni un instrument util pentru cercetarea și testarea materialelor imprimate 3D.

Inovația a fost realizată de echipa 003 Robotics, din care fac parte Oana-Maria-Daniela Datcu și Alexandru-Marian Ivan, studenți în anul IV la POLITEHNICA București, alături de colegii și coordonatorii lor.

Pentru proiectul dedicat caracterizării materialelor imprimate 3D, echipa a primit Premiul pentru Inovație Tehnologică la RoboFest 2026, distincție acordată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Premiul include Bursa de Excelență și oportunitatea de a intra în etapa finală a campaniei naționale „100 de tineri pentru dezvoltarea României”.

Prin astfel de proiecte, tinerii cercetători demonstrează că inovația nu înseamnă doar tehnologii spectaculoase, ci și soluții concrete, construite pentru a răspunde unor nevoi reale.