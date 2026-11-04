Semnele de alarmă pe care părinții le pot rata. Campania antidrog „Conștient, nu dependent” ajunge la Giurgiu

Un adolescent care devine retras, evită discuțiile cu părinții sau își schimbă brusc comportamentul nu este neapărat un consumator de droguri. Poate trece printr-o perioadă dificilă, poate avea probleme la școală sau în grupul de prieteni. Pentru adulți, provocarea este să înțeleagă ce se întâmplă înainte ca situația să se agraveze.

Aceasta este una dintre temele care vor fi abordate joi, 5 noiembrie, la Giurgiu, în cadrul campaniei naționale antidrog „Conștient, nu dependent”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Întâlnirea cu elevii va avea loc la Teatrul „Tudor Vianu”, de la ora 11:00, cu participarea psihologului Gabriela Maalouf și a expertului antidrog Cătălin Țone.

Discuțiile vor porni de la situații cu care adolescenții se pot confrunta: presiunea prietenilor, teama de a fi respinși, curiozitatea față de substanțele interzise și dificultatea de a cere ajutor unui adult.

De ce contează felul în care părinții reacționează

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O cercetare UNICEF publicată în 2024, privind nevoile adolescenților din București, a identificat printre preocupările tinerilor accesul la sprijin psihologic confidențial și îmbunătățirea comunicării cu părinții.

Adolescenții intervievați au vorbit despre nevoia unor spații sigure în care să poată discuta problemele emoționale și despre importanța sprijinului familial.

Aceste aspecte sunt relevante și în prevenirea consumului de droguri. Un tânăr care se teme că va fi certat sau pedepsit poate ezita să vorbească despre o situație periculoasă, inclusiv despre o ofertă de droguri primită în anturaj.

La Giurgiu, Gabriela Maalouf, psiholog și expert în educație al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, va explica mecanismele emoționale care influențează deciziile adolescenților și modul în care adulții pot construi o relație de încredere cu aceștia.

Un aspect important este diferența dintre recunoașterea unei probleme și formularea unei acuzații. Izolarea, iritabilitatea sau scăderea interesului pentru școală pot avea numeroase cauze. Ele trebuie înțelese în context, iar atunci când apar suspiciuni serioase, părinții pot solicita sprijin specializat.

Expertul antidrog Cătălin Țone va aborda riscurile consumului de substanțe interzise și împrejurările în care tinerii pot intra în contact cu drogurile. Discuțiile vor include și miturile despre consumul ocazional sau despre substanțele prezentate în anturaj ca fiind lipsite de pericol.

Întâlnirea de la Giurgiu continuă seria acțiunilor organizate prin campania „Conștient, nu dependent”, după evenimentul desfășurat pe 3 noiembrie la Craiova.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României derulează și proiectul național „Ora de dirigenție – un an întreg pentru prevenție”, ediția 2026–2027, care le oferă profesorilor posibilitatea să abordeze la clasă situații concrete legate de consumul de droguri.

Scopul acestor activități este ca adolescenții să recunoască mai ușor situațiile de risc și să știe cui pot cere ajutor, inclusiv atunci când nu se simt pregătiți să vorbească despre ceea ce li se întâmplă acasă.

În 2026, Campania natională „Conștient, nu dependent” a ajuns în peste 30 de orașe din toată țara, iar la întâlnirile cu specialiștii noștri au participat peste 50.000 copii, tineri, profesori și părinți.