Ne-am obişnuit cu zecile de drone, care ajung în spaţiul nostru aerian, ba chiar se prăbuşesc aproape de casele oamenilor. Ne-am obişnuit şi cu ameninţările din partea Rusiei, mai voalate sau nu. Ne-am obişnuit inclusiv cu atacurile de la graniţă. Şi nu ar trebui sub nicio formă ca aceste incidente să fie o obişnuinţă. Dar contrar regulii nescrise, atacul de ieri, de lângă platforma petrolieră Pescăruş, tot a curmat vieţile a doi marinari. Dispozitivele de război au lovit ţintit, din aer şi din apă, nava cu cereale, care a luat foc. Misiunea de salvare care a urmat a fost una contracronometru: mai mulţi marinari s-au aruncat în apă, ca să se salveze şi au fost recuperaţi în viaţă de un elicopter al Ministerului de Interne.

11 marinari s-au aruncat de pe vasul în flăcări ca să scape cu viaţă. Căpitanul şi bucătarul au murit. Noi imagini arată exact momentul atacului.

Nava turcească era încărcată cu cereale, se întorcea din Ucraina si urma sa ajungă in Italia. Naviga în zona economică românească, foarte aproape de platformele petroliere, când a fost lovită de drone. Alerta a fost dată de un marinar aflat pe Platforma Pescăruş, care a observat ciuperca de fum.

"Atac cu drone. Dormeam şi am auzit exploziile", a afirmat un marinar.

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Cel mai probabil atacul a fost tintit. Mai multe drone au lovit în acelaşi timp din aer şi din apă nava. După explozii, la bord s-a declanşat incendiul.

"A fost lovită de o rachetă aeriană şi două maritime. A fost lovit castelul navei, comandatul navei murind pe loc. Nava are gaură de apă, înclinâdu-se în partea dreaptă", a spus George Enciu, agent nava.

"Astfel de explozii pot duce până la avariera sau chiar distrugerea unor platforme petroliere. Pune în pericol siguranţa energetică a infrastructurii critice româneşti", a spus Sorin Ovidiu Cupșa, expert maritim.

Echipajul navei era format din marinari indieni şi azeri. Trei navigatori de 22, 23, respectiv 50 de ani au fost răniţi în timpul exploziei şi au fost luaţi de un elicopter MAI din Marea Neagră şi duşi la spitalul din Constanţa. Ceilalţi marinari au fost recuperaţi în stare bună.

"Oamenii erau speriaţi, într-adevăr. Dar le-am explicat ce au şi ei de făcut, s-au conformat", a afirmat Eugen Belciug, comandantul navei Garda de Coastă.

Ucraina îi acuză pe ruşi de atac. De altfel, 100 de nave au fost lovite în Marea Neagră de la începutul războiului.

11 dintre ele au avut loc în zona comercial economică a României.