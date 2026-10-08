Bulgaria opreşte căutarea echipajului navei scufundate în Marea Neagră: Vrea consultări cu România şi Turcia

Bulgaria a suspendat operațiunile de căutare a echipajului dispărut al unei nave care s-a scufundat după ce a fost lovită de o dronă, la aproximativ 70 de mile marine (130 km) de coastă, a anunțat miercuri viceamiralul Rumen Nikolov, din cadrul Agenției Executive pentru Administrație Maritimă, relatează Reuters.

Marți dimineață, două nave au fost lovite într-un atac cu drone în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una dintre nave s-a scufundat, iar cealaltă a fost avariată. Echipajul navei avariate a fost salvat, însă membrii echipajului navei scufundate sunt în continuare dați dispăruți.

Nikolov a declarat că la bordul navei scufundate s-ar fi aflat 12 membri ai echipajului, toți cetățeni sirieni. El a adăugat că operațiunea de salvare nu va fi reluată.

"Nu există nicio urmă a marinarilor de pe prima navă și nici nu vor mai fi găsiți. De asemenea, nu există informații despre resturi ale dronelor. Au fost găsite o barcă, trei plute de salvare și părți din echipamentul navei", le-a declarat el jurnaliștilor.

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Îngrijorări tot mai mari cu privire la atacurile hibride ale Moscovei

Nu se știe deocamdată cine a efectuat atacul cu drone aeriene și maritime în apele din apropierea orașului de coastă Byala, din estul Bulgariei, însă există îngrijorări tot mai mari cu privire la atacurile hibride ale Rusiei, în contextul războiului pe care aceasta îl poartă în Ucraina.

"Dacă analizăm natura încărcăturii și direcția în care se deplasau navele, atunci, din punct de vedere logic, concluzia indică Rusia. Dar asta nu înseamnă că putem afirma că atacul a fost efectuat de Rusia fără să avem dovezi", a declarat premierul Rumen Radev, după o reuniune a Consiliului Național de Securitate al Bulgariei, desfășurată miercuri.

Ce spune Ambasada Rusiei la Sofia

Într-o declarație transmisă prin e-mail agenției Reuters, Ambasada Rusiei la Sofia a afirmat că nava comercială nu s-a numărat printre țintele lovite de dronele rusești marți.

Nikolov a precizat că incidentul a avut loc într-o așa-numită "zonă de responsabilitate pentru căutare și salvare", nu în apele teritoriale ale Bulgariei, care se întind până la 12 mile marine de coastă.

Într-un incident separat, autoritățile române au anunțat luni că două persoane au murit într-un incendiu izbucnit la bordul unei nave în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale ale României.

Sofia solicită consultări cu țările vecine de la Marea Neagră

Președinta Iliana Iotova a declarat că Bulgaria va invita țările vecine de la Marea Neagră, Turcia și România, la consultări privind modalitățile de asigurare a siguranței navigației comerciale în regiune.

Bulgaria ar putea, de asemenea, să le solicite aliaților săi din NATO să desfășoare "capacități suplimentare de supraveghere aeriană și maritimă, precum și sisteme de combatere a dronelor, pentru consolidarea sistemelor de apărare și de protecție a coastelor", a afirmat aceasta.

Bulgaria nu are frontieră comună cu Rusia sau Ucraina, însă, în calitate de membră NATO, ocupă o poziție strategică la Marea Neagră, unde ambele țări dețin porturi importante.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un mesaj video transmis seara, că o anchetă desfășurată împreună cu marina militară bulgară a arătat că Rusia s-a aflat în spatele atacului.

Radev a negat miercuri existența unei anchete comune cu Ucraina.

El a adăugat că, în urma atacului, guvernul său va aproba achiziționarea a încă cinci sisteme de rachete sol-aer.