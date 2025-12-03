Vladimir Putin ameninţă Europa iar celebra publicaţie Bloomberg avertizează: mobilizarea aliaţilor ar putea dura chiar săptămâni. Iar flancul estic al NATO are o problemă şi mai gravă: trupele nu pot ajunge rapid în România în cazul unui atac.

Francezii au pierdut zile întregi în vămile din Balcani, la exerciţiul Dacian Fall, iar infrastructura rutieră şi feroviară deficitară va încetini semnificativ tancurile sau artileria.

Exerciţiul NATO de la Cincu a oferit o imagine a viitorului probabil al Alianţei, cu prezenţă redusă a americanilor, dar cu mai mulţi militari francezi în teren. Publicaţia americană Bloomberg scoate în evidenţă o problemă importantă semnalată de aliaţi. Din cauza problemelor de infrastructură, ar putea dura câteva săptămâni până când forţele NATO ar ajunge pe frontul de est, în cazul unei invazii a Rusiei.

Pentru fiecare țară traversată, au fost verificate manual numerele de înmatriculare, listele cu personalul, iar convoaiele au fost escortate de poliția locală. Soluția pentru "a scurta" birocraţia ar fi crearea unui "coridor militar" european, dar proiectul e încă în discuții.

Două tronsoane esențiale ale Autostrăzii Moldovei, Pașcani–Ungheni și Pașcani–Siret, vor fi finanțate prin programul european SAFE – gândit special pentru a întări mobilitatea militară pe flancul estic, în contextul amenințărilor Rusiei.

Recent, şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad a declarat că, în cazul unei invazii a Rusiei, România poate rezista cât a rezistat şi Ucraina până să primească ajutor internaţional.

