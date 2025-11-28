1.000 de jandarmi, mobilizați pentru parada de 1 Decembrie. Cum se va face accesul

Jandarmeria Capitalei va mobiliza 1.000 de jandarmi pentru a asigura siguranţa publică și protecția celor prezenți la evenimentele organizate de Ziua Naţională a României în zona Arcului de Triumf, informează Agerpres.

"Accesul persoanelor care doresc să asiste la ceremonie se poate realiza doar în afara zonelor oficiale delimitate de organizatori, începând cu ora 07:00, pe şoseaua Pavel D. Kiseleff, segmentul cuprins între Piaţa Victoriei şi Piaţa Arcul de Triumf (pe ambele sensuri)", informează Direcţia Generală de Jandarmi "General de divizie Constantin Anton" a Municipiului Bucureşti.

Pentru accesul în acest sector, publicul trebuie să utilizeze traseele dinspre Piaţa Victoriei sau dinspre Piaţa Charles de Gaulle, pe bulevardul Mareşal Constantin Prezan, cu acces în şoseaua Pavel D. Kiseleff prin strada Maior Gheorghe Şonţu şi strada Uruguay, pe bulevardul "Regele Mihai I al României", dinspre Piaţa Presei Libere, pe cele două trotuare stânga-dreapta, cât şi prin Aleea Primo Nebiolo către coloana organizată pentru defilare.

Parada Militară Naţională va începe la ora 11:00, iar defilarea se va realiza pe bulevardul "Regele Mihai I al României" (de la Piaţa Presei Libere) - şoseaua Pavel D. Kiseleff (până la Piaţa Victoriei).

De la ora 12:30 va exista o expoziţie de tehnică militară aparţinând Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Afacerilor Interne.

Aceasta va fi organizată pe axa Piaţa Presei Libere - Piaţa Arcul de Triumf (integral Piaţa Arcul de Triumf), unde publicul va avea acces doar după terminarea paradei militare.

Ministerul Apărării Naţionale informează că repetiţia generală pentru Parada Militară Naţională va avea loc sâmbătă, între orele 09:00 şi 12:00.

Participanţii la paradă sunt sfătuiţi să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase.

"În conformitate cu prevederile art. 26, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 60 din 1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, organizarea sau participarea la contramanifestaţii desfăşurate în acelaşi timp şi în acelaşi loc cu adunările publice declarate, indiferent de modul lor de exprimare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 de lei la 5.000 de lei", arată sursa citată.

Este interzisă şi constituie infracţiune participarea la adunările publice a persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru şocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acţiuni violente sau de tulburare a desfăşurării normale a acestora.

Brigada Rutieră informează despre faptul că, pentru bună desfăşurare a evenimentului, în data de 1 decembrie se vor institui restricţii de trafic auto şi pietonal, între orele 02:00-17:00, pe bulevardul Mareşal Constantin Prezan, între Piaţa Charles de Gaulle şi Piaţa Arcul de Triumf, precum şi pe străzile adiacente, iar între orele 04:00-17:00, pe şoseaua Pavel D. Kiseleff, precum străzile adiacente, între Piaţa Victoriei, Piaţa Arcul de Triumf şi Piaţa Presei Libere, cu specificaţia că în pasajul de la Piaţa Presei Libere se va putea permite circulaţia doar către Piaţa Montreal.

Între orele 02:00 şi 14:00 se va interzice accesului pietonal pe bulevardul Regele Mihai I al României, între strada Primo Nebiolo şi Piaţa Arcul de Triumf, cu excepţia invitaţilor, pe strada Alexandru Constantinescu, între bulevardul Mărăşti şi Piaţa Arcul de Triumf, pe bulevardul Mareşal Constantin Prezan, între Piaţa Charles de Gaulle şi Piaţa Arcul de Triumf, pe trotuarul din partea dreaptă în sensul de mers spre Piaţa Arcul de Triumf, cu excepţia reprezentanţilor mass-media şi în parcul Regele Mihai I, între Aleea Michael Jackson (porţiunea cuprinsă între Piaţa Arcul de Triumf şi zona aleii de acces spre Muzeul Satului) - Aleea Grădina Japoneză - Aleea Aventura Parc şi bulevardul Constantin Prezan.

