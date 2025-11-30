Repetițiile pentru parada de 1 Decembrie au fost date peste cap de ploaie și ceață. Parada aeriană a fost anulată ieri, dar sunt totuşi şanse ca mâine să vedem pe cer elicoptere şi avioane de luptă. Va fi prima Zi Naţională cu Nicuşor Dan preşedinte, dar şi fără un ministru al Apărării cu drepturi depline, după scandalul care a dus la demisia lui Ionuţ Moşteanu. Repetiţii s-au făcut şi la Alba-Iulia.

2.900 de militari din România şi 10 state NATO şi partenere vor defila în acest an la parada de 1 Decembrie. La repetiții, programul a fost dat peste cap de vremea capricioasă.

Tehnică militară impresionantă la defilarea de la București

Spectatorii vor vedea și sistemele Patriot și Hawk, blindatele Piranha dar şi mașinile de luptă JLTV de la Forţele pentru Operațiuni Speciale . Alături de tehnica modernă de luptă. vor defila și bătrânele tancuri TR-85.

Cei care au program de 1 Decembrie și-au adus copiii la repetiţii.

"Excelent! Mă bucur că este mai liber și am prins o zi mai liberă, că pe 1 decembrie este foarte aglomerat și am venit repede cu copiii ca să prindem loc în primul rând", a precizat un bărbat prezent la repetiţiile de 1 Decembrie.

Prima paradă de 1 Decembrie cu Nicușor Dan președinte

Va fi prima zi de 1 Decembrie cu Nicuşor Dan preşedinte, dar și o paradă fără un ministru plin al Apărării. Titularul postului, Ionuț Moşteanu şi-a dat demisia după scandalul legat de falsificarea CV-ului!.

"Cei care au luptat sub drapelul tricolor merită să fie în această formație de paradă, merită să fie respectați și merită să dea onorul națiunii române", a declarat lt. col. Silviu Ciuculescu, Asociaţia Militarilor Veterani.

Poliţia Rutieră avertizează că centrul Capitalei va fi paralizat mâine şi le recomandă şoferilor să evite zona.

"Unele restricții încep de la ora 2 dimineața până la 17 după-amiaza, iar alte restricții încep de 4 dimineața până la 17 după-amiaza. Sunt restricționate bulevarde principale", a informat Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră.

Repetiții spectaculoase și la Alba Iulia

Pregătirile pentru Ziua Națională sunt în toi şi la Alba-Iulia. Peste o mie de soldați au defilat în faţa publicului nerăbdător care a venit să vadă repetițiile.

"Încercăm să ne instruim cât mai bine, astfel încât atunci când dăm onorul, pe data de 1 Decembrie, să fim la nivelul aşteptat de publicul român care vine la Alba-Iulia. Simţim că va fi o activitate aşa cum trebuie să fie de 1 Decembrie", a precizat lt. col. Mihai Dăiescu.

"Venim de ani de zile. E singurul loc din ţară unde simţim româneşte şi simţim Unirea aşa cum trebuie să o simtă fiecare român", a transmis un turist venit la Alba Iulia.

"Eu sunt din Brazilia, nu vorbesc multă română, dar a fost un eveniment foarte tare! Îmi place foarte mult România şi e o ţară foarte frumoasă, cu cultură. Limba română e superbă", a adăugat o turistă din Brazilia.

Pe lângă tradiţionala paradă militară, la Alba-Iulia, Ziua Naţională va fi sărbătorită şi prin manifestări culturale şi religioase.

Parada de 1 decembrie va fi transmisă live de Antena 1, mâine, începând cu ora 10.45.

