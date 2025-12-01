Și la Alba Iulia, capitala Marii Uniri, 1 Decembrie este sărbătorit cu emoție și mândrie. Mii de oameni s-au adunat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 pentru a urmări parada militară, într-o atmosferă care a readus spiritul unirii de acum peste un secol. Tricolorele flutură peste mulțime, iar români de toate vârstele trăiesc împreună bucuria Zilei Naționale.

Centrul orașului Alba Iulia s-a umplut de români veniți să se bucure împreună de Ziua Națională.

Reporter: Ce-i urați României de ziua ei?

Doamnă: Numai bine, să dea Dumnezeu pace, liniște și conducătorilor minte luminată ca să ne poată duce mai departe.

Reporter: Ce înseamnă România pentru dumneavoastră?

Doamnă: Tot, tot. Pentru mine e țara mea de suflet.

"Peste 25.000 de oameni au venit să serbeze Ziua Națională aici, în orașul Marii Uniri, în locul în care în urmă cu 107 ani Transilvania s-a unit cu patria mamă România. Au vrut să simtă și să arate că astăzi este despre unire și nu despre dezbinare, cum prea des s-a întâmplat în ultimul an", a transmis Alex Prunean, reporter Observator.

Tensiunile au apărut când în peisaj au intrat şi oamenii politici.

"Unirea face puterea, ăsta e marșul unirii, nu vedeți un steag de partid aici. Ca în fiecare an de 10 ani facem acest marș, suntem din ce în ce mai mulți", a spus George Simion, preşedintele AUR.

Iași, "defilare de austeritate"

Și la Iași, mii de oameni s-au adunat pentru a sărbători Ziua Națională.

"Doar 250 de militari au defilat anul acesta la Iași, la jumătate față de anul trecut, nici tehnica militară nu a făcut parte din paradă, totul a fost într-o formă mai restrânsă", a transmis Clara Mihociu, reporter Observator.

Măsurile de austeritate au muşcat adânc din atmosfera de sărbătoare.

"Pentru a face economie anul acesta, primăria nu a mai făcut masa tradițională de 1 Decembrie. Nu avem nici fasole și nici cârnați, nici măcar vinul fiert. Doar un ceai de fructe de pădure", a mai spus Clara Mihociu.

Carina și Smaranda sunt două surori care visează să-și protejeze țara așa cum o face tatăl lor: "Eu mă mândresc cu ziua asta în primul rând, pentru mine înseamnă protecție fiind îmbrăcată în această uniformă, mă mândresc că sunt într-o țară care a trecut prin foarte multe , dar totuși arată că suntem uniți unii cu alții și că învățăm din greșeli să fim mai puternici"

Galați, cea mai scurtă paradă din țară: doar 59 de secunde

La Galați, întreaga defilare a durat doar 59 de secunde, probabil un record național pentru o ceremonie de 1 Decembrie. Parada s-a încheiat brusc, spre uimirea celor prezenți. Imaginile surprinse la fața locului arată militari care nu reușesc să țină ritmul, fiecare pășind în propriul tempo, iar unul dintre ei încercând chiar să se sincronizeze din mers cu formația.

Pentru a comemora Ziua Națională, în Galați s-a pus în circulație astăzi un tramvai muzeu, plin de imagini și informații despre istoria României.

"Tramvaiul unirii a fost decorat special pe exterior pentru această zi și mai ales în interior, acolo unde sunt citate celebre, poze cu personalitățile marcante ale istoriei noastre, hărți și fotografii cu cei mai importanți oameni din istoria României", a transmis Adrian Obreja, reporter Observator.

"Este una dintre cele mai importante zile din istoria noastră și tramvaiul Marii Uniri arată respectul față de istorie, față de comunitate și de identitatea românească", a spus Simona Negru, reprezentantă Transurb.

"Stând în tramvai câteva minute mai citești un citat, mai ții minte ceva și sunt momente pe care ar trebui să le rețină", a spus o pensionară.

Timișoara: Paradă de două minute și un incident în rândul militarilor

Situații neobișnuite au fost semnalate și în alte orașe. La Timișoara, parada a fost la fel de scurtă, încheindu-se în aproximativ două minute. Tot acolo, un militar tânăr din cadrul Poliției de Frontieră a leșinat în timpul desfășurării evenimentului. În imagini se observă cum acesta încearcă să își revină, sprijinit de colegi și protejat în spatele gardului de siguranță.

În alte zone ale țării, românii și-au exprimat dragostea față de țară în moduri inedite. Un artist din Valea Jiului de pildă a construit harta României din zăpadă și frunze, în timp ce la Constanța oamenii au intrat în marea rece cu tricolorul.

