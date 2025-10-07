În lumea digitală, fiecare click poate fi o capcană. Clipurile și mesajele care par inofensive pot ascunde fraude sofisticate, create cu inteligența artificială. Anul trecut, românii au pierdut bani, date personale și încredere. Numărul victimelor creşte de la an la an pentru că mulţi nici nu-și dau seama cât de repede pot fi păcăliți. Și nu se întâmplă doar România. Experții avertizează: tehnologia poate fi captivantă, dar poate fi și periculoasă, iar diferenţa între realitate și ficțiune devine din ce în ce mai greu de sesizat.

Unele clipuri ne amuză, altele ne emoţionează până la lacrimi. Puţine ne fac însă să ne întrebăm... cât de reale sunt. Atât de bine reproduc realitatea. Cele mai virale sunt cele care ne ating punctele sensibile.

Doar că nu toţi observă detaliile care fac diferenţa. De cele mai multe ori, imaginile generate de inteligenţa artificială sunt impresionante, iar vocea imită unu la unu pe cea originală. Aşa a picat şi Daria într-o capcană fakenews, cu o "fetiţă bolnavă de leucemie".

Povestea era generată cu ajutorul AI după reţeta perfectă: detalii emoţionante, studiate atent de un sistem care a fost conceput pentru manipulare.

Mulţi utilizatori nici măcar nu înţeleg cu ce au de-a face. Astfel că poveştile fake generate de AI sunt principalul mijloc de fraudă online. 10 mii de români au pierdut astfel bani, iar recuperarea lor este de cele mai multe imposibilă. Persoanele cu vârste cuprinse între 35 și 44 de ani sunt cele mai expuse.

Poliția Română încearcă să țină pasul cu escrocheriile de acest fel prin proiectul Siguranța Online: vorbim despre cursuri, ghiduri și evenimente care ne învaţă să ne ferim de pericolele digitale. Chiar şi aşa, tehnologia şi infractorii online par mereu cu un pas înainte. Şi nu doar românii cad victime. O femeie din Coreea de Sud a pierdut 50 de mii de dolari după ce i-a transferat către... Elon Musk. Clona care o sunase fusese generată cu ajutorul inteligenţei artificiale.

