Momente de panică la bordul unui avion Sepehran Airlines, după ce aeronava a fost zguduită puternic, iar bucăți din tavanul cabinei s-au desprins peste pasageri. Incidentul a fost surprins de unul dintre oamenii aflați la bord, iar imaginile arată pasageri speriați în timp ce elemente din plafon cad în cabină.

Momentul în care tavanul unui avion se prăbușește peste pasageri. Oamenii, panicați după aterizare - X/aviationbrk

Avionul, un Boeing 737-500 al companiei Sepehran Airlines, cu numărul de înmatriculare EP-FSF, efectua zborul IS-4310 între Teheran Mehrabad și Mashhad, în Iran. La bord se aflau 127 de persoane, relatează The Aviation Herald.

Potrivit informațiilor apărute după incident, una dintre anvelope ar fi cedat, provocând vibrații puternice și avarii. În imaginile filmate din cabină se vede cum mai multe panouri din plafon se desprind, în timp ce pasagerii sunt vizibil panicați.

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La aterizarea pe aeroportul din Mashhad, aeronava a ajuns pe pista principală 13L, însă a deviat spre dreapta, a ieșit de pe pistă și s-a oprit pe pista 13R. Trenul de aterizare din partea din față s-a prăbușit.

Reprezentanții aeroportului au transmis că avionul a derapat de pe pista principală, însă pasagerii și membrii echipajului nu au fost răniți.

Autoritățile iraniene au confirmat că aeronava a aterizat pe pista 13L, a deviat spre pista 13R și s-a oprit după cedarea trenului de aterizare din partea din față.

Autoritatea Aviației Civile din Iran a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele incidentului.