Nu ministrul Apelor avea chef de inundaţiile din 2014. Ci chiar premierul de la acea vreme. Victor Ponta a mărturisit într-un podcast că a preferat să inunde România pentru a scuti capitala Serbiei de un dezastru. "În timpul inundaţiilor am dat eu ordin peste structurile româneşti să deschidă valea de la Porţile de Fier şi în felul ăsta nu s-a inundat Belgradul, s-a inundat doar o suburbie. Dar dacă nu deschideam Porţile de Fier, se inunda Belgradul. Pentru că se inunda partea românească şi s-a innundat. Am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri. N-aţi aflat nimic voi, presa. E Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomed Cuceritorul", a declarat Victor Ponta.

În schimbul acestui favor, Ponta s-a ales apoi cu cetăţenia sârbă

În schimbul acestui favor, Ponta s-a ales apoi cu cetăţenia sârbă. Şi cu un post de consilier pentru preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, în 2016. "Mă gândeam că, na! Nu mai fac politică. Îmi place, îmi place Belgradul, îmi place Serbia foarte tare", a declarat Victor Ponta. Dezvăluirea a stârnit critici dure pe scena politică. "Suveranistul Victor Ponta să explice românilor de ce pune Serbia pe primul loc când alege unde să producă pagube Dunărea", a comentat Nicuşor Dan. Candidatul independent la preşedinţie a cerut şi desecretizarea documentelor prin care s-a luat decizia inundării satelor româneşti, în 2014. Iar USR a cerut ca acest caz să fie cercetat de Parchetul General.

Şi actualul premier s-a arătat mirat de mărturisirile lui Ponta. "Eşti prim-ministru, iei decizii, câteodată mai greu de explicat. Din punctul meu de vedere, nu aş fi luat această decizie", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. După izbucnirea scandalului, Ponta a revenit cu explicaţii pe TikTok. "Sunt criminali ticăloşi care spun că trebuia să-i las să moară pe pe vecinii noştri. Eu în primul rând i-am apărat pe români. Niciun singur român nu şi-a pierdut viaţa. Atunci când au fost cele mai mari inundaţii din Europa din ultimii 100 de ani. Niciun român nu şi-a pierdut casa", a declarat Victor Ponta. 2014 a adus unele dintre cele mai mari indundaţii din istoria României. Peste 2000 de case au fost distruse total sau parţial de puhoaie atunci. Iar trei persoane şi-au pierdut viaţa.

