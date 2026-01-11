La început de an, românii își fac planuri noi. Pe lista multora este și renovarea locuinței, o activitate costisitoare, mai ales când vorbim de înlocuirea mobilei sau a accesoriilor. Dacă avem un buget limitat, specialiștii ne recomandă să nu aruncăm lucrurile vechi, ci să le oferim o nouă viață, prin soluții simple și accesibile.

Românii încep anul cu renovări. Soluții simple și ieftine pentru un nou look al casei, recomandate de experți

Pentru mulți, primele luni ale anului sunt momentul ideal pentru schimbări în locuință.

"Se găsesc cele mai mari reduceri în magazinele de profil. Deci, ianuarie și februarie. În momentul de față reamenajăm baia" a punctat un cumpărător.

"Acum, în prima parte a anului, știm cu toții clienții se reîntorc din vacanțe și bugetul este un pic mai strâmtorat, deci caută produse cât de cât accesibile, în special produse în promoție" a spus angajata unui magazin de bricolaj, Ileana Bulian.

Articolul continuă după reclamă

Ce recomandări au specialiştii

Recomandarea specialiștilor este să nu cheltuim dacă nu e necesar. Alina a vopsit obiecte pe care le avea deja în casă, le-a schimbat destinația și le-a combinat diferit, astfel încât să pară un decor complet nou.

"Eu cred că salvarea vine din creativitate. Am folosit tot timpul această resursă a creativității, a pieselor vechi recondiționate, care au salvat foarte mult" a explicat Alina.

Pentru cei care își doresc o piesă sau două, cât să aducă un aer proaspăt locuinței, cheltuielile se ridică, în medie, la aproximativ 1.000 de lei. În cazul renovărilor ambițioase, bugetele pot ajunge chiar la zeci de mii de lei.

"Cred că tendințele de fapt sunt că oamenii nu mai caută un stil anume, ci mai degrabă o stare. Oamenii caută să aibă un interior cozy, să aibă un mood cald și într-adevăr în interioarele noastre din România este necesar să folosești culori destul de deschise și luminoase" a explicat designerul de interior Cristina Stroe.

Obiectele care schimbă complet aspectul locuinţei

Specialiștii recomandă accentele ieftine, dar de efect: perne decorative, pături în culori neutre, perdele subțiri sau covoare mici. Sunt elemente care pot fi schimbate ușor, în funcție de sezon, fără costuri mari.

"Să iasă din casă, să meargă la târgurile de anticariat, la târguri de vechituri, să meargă la artiști în facultăți. În felul acesta poți avea niște obiecte de artă foarte remarcabile și care să te definească pe tine, pentru că în casă vorbim în primul rând despre tine, după despre alții" a explicat designerul Igna Bunduche.

Conform unui studiu recent, 3 din 4 români planifică renovarea locuinței la început de an, iar dintre aceștia peste jumătate își propun să îmbunătățească confortul sau să modernizeze propria casă.

Oana Bogdan Like

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰