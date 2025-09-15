30 de persoane s-au luat la bătaie într-un avion pe ruta Tel Aviv-București. Forţele de ordine au intervenit

Un incident violent a avut loc în timpul unui zbor al companiei aeriene HelloJet pe ruta Tel Aviv - Otopeni. Circa 30 de pasageri s-au bătut, fiind necesară intervenția forțelor de ordine după aterizare, potrivit Mediafax.

Un incident violent a avut loc în noaptea de 14 spre 15 septembrie pe zborul HelloJet care făcea legătura între Tel Aviv și aeroportul Otopeni.

Aproximativ 30 de pasageri s-au luat la bătaie, situația escaladând până la punctul în care a fost necesară intervenția forțelor de ordine după aterizare.

HelloJet este compania succesoare a BlueAir. Potrivit acelorași surse, șase dintre persoanele implicate în altercație au fost audiate de polițiștii de Frontieră de la Otopeni.

Detaliile exacte ale conflictului nu sunt deocamdată cunoscute.

