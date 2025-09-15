Şapte persoane s-au luat la bătaie într-un avion pe ruta Tel Aviv-București. Forţele de ordine au intervenit

Un incident violent a avut loc în timpul unui zbor al companiei aeriene HelloJet pe ruta Tel Aviv - Otopeni. Şapte pasageri, cetăţeni israelieni, s-au luat la bătaie. Echipajul de zbor a solicitat prezenţa poliţiştilor de frontieră, la bordul avionului, înainte de debarcare.

Aeronava se întoarcea din Tel Aviv. Conflictul a avut loc în jurul orei 01.00, când avionul urma să aterizeze în Bucureşti.

Şapte pasageri s-au luat la bătaie. Pentru că situaţia a escaldat, echipajul s-a văzut nevoit să ceară sprijinul poliţiştilor de pe Aeroportul Otopeni.

Cei şapte cetăţeni israelieni au fost preluaţi şi duşi la audieri, iar ulterior au fost amendaţi cu 4.000 de lei fiecare.

Poliţiştii urmează să stabilească acum de la ce a pornit conflictul.

HelloJet este compania succesoare a BlueAir. Potrivit acelorași surse, șase dintre persoanele implicate în altercație au fost audiate de polițiștii de Frontieră de la Otopeni.

