Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Şapte persoane s-au luat la bătaie într-un avion pe ruta Tel Aviv-București. Forţele de ordine au intervenit

Un incident violent a avut loc în timpul unui zbor al companiei aeriene HelloJet pe ruta Tel Aviv - Otopeni. Şapte pasageri, cetăţeni israelieni, s-au luat la bătaie. Echipajul de zbor a solicitat prezenţa poliţiştilor de frontieră, la bordul avionului, înainte de debarcare.

de Redactia Observator

la 15.09.2025 , 13:39

Aeronava se întoarcea din Tel Aviv. Conflictul a avut loc în jurul orei 01.00, când avionul urma să aterizeze în Bucureşti.

Şapte pasageri s-au luat la bătaie. Pentru că situaţia a escaldat, echipajul s-a văzut nevoit să ceară sprijinul poliţiştilor de pe Aeroportul Otopeni.

Cei şapte cetăţeni israelieni au fost preluaţi şi duşi la audieri, iar ulterior au fost amendaţi cu 4.000 de lei fiecare.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii urmează să stabilească acum de la ce a pornit conflictul.

HelloJet este compania succesoare a BlueAir. Potrivit acelorași surse, șase dintre persoanele implicate în altercație au fost audiate de polițiștii de Frontieră de la Otopeni.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

zbor bataie otopeni tel aviv hellojet
Înapoi la Homepage
Gestul uriaş al milionarului care are un salariu de 33.000 de euro pe lună în România: “Face asta din banii lui”
Gestul uriaş al milionarului care are un salariu de 33.000 de euro pe lună în România: &#8220;Face asta din banii lui&#8221;
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor?
Observator » Evenimente » Şapte persoane s-au luat la bătaie într-un avion pe ruta Tel Aviv-București. Forţele de ordine au intervenit