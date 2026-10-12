La Iaşi, nici oboseala, nici nopţile nedormite şi nici zecile de kilometri parcurşi nu pot sta în calea credinţei. Mii de oameni au lăsat în urmă totul şi au pornit spre Sfânta Parascheva, cu o singură dorinţă în suflet: să se roage şi să găsească alinare. Aseară, procesiunea Calea Sfinţilor a adunat nu mai puţin de 30.000 de credincioşi, într-un moment copleşitor, în care rugăciunile şi emoţiile au umplut străzile oraşului. Oamenii spun că au venit cu aceeaşi speranţă şi aceeaşi rugăciune, purtate în tăcere, poate, de zile întregi. Pentru ei, închinarea la Sfânta Parascheva nu este doar un gest de credinţă, ci o promisiune făcută din adâncul sufletului, o ultimă speranţă în clipe grele şi dorinţa de a pleca acasă mai împăcaţi, cu povara suferinţelor ceva mai uşoară şi cu inima plină de nădejde.

Baldachinele care adăpostesc sfintele moaște au străbătut străzile Iașiului, într-o procesiune copleșitoare. La fiecare biserică întâlnită în cale, credincioșii s-au oprit pentru rugăciune, cu ochii înlăcrimați, sufletele deschise și speranța că rugăciunile lor vor fi ascultate. Zeci de mii de oameni au mers împreună, purtați de aceeași credință neclintită, într-un moment în care emoția a pus stăpânire pe mulțime, iar fiecare pas a devenit o mărturie vie a iubirii și a nădejdii în Dumnezeu.

"Cu bucurie şi cu dragoste mă aflu mereu aici întotdeauna. Sfânta mi-a rezolvat toate problemele numai cu rugăciune, altfel nu învingem. Sfinţii printre noi ne coboară Duhul Sfânt. De când a scos Sfânta în afara Mitropoliei de simte un aer de rugăciune în jurul Iaşiului, adică ne simţim ocrotiţi", spun enoriaşii.

"Aici avem o minune a Sfintei. El e născut înainte de termen şi el chiar este o minune", spune o femeie despre fiul său.

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Timp de o oră şi jumătate cât a avut loc procesiunea Calea Sfinţilor, pelerinajul s-a oprit. Oamenii au aşteptat cu răbdare lângă baldchinul îmbrăcat cu flori până când raclele cu cei doi sfinţi au fost puse la loc şi s-a reluat închinarea.

"Credincioşii simt că în Sfânta Parascheva în mod deosebit se află ceva specal, probabil rugăciunea ei, jertfa ei, capacitatea ei de răbdare şi mai ales puterea ei de a purta în rugăciunile ei suferinţa lumii", spune IPS Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Abia după ce procesiunea s-a încehiat, moaştele celor doi sfinţi au fost aşezate din nou spre închinare în baldachinul de la Catedrala Mitropolitană.

Enoriaşă: Ne-am simţit chiar foarte bine, ne-a trecut toată oboseala, stăm de azi dimineaţă de la 8.

Reporter: Aţi prins şi Calea Sfinţilor şi aţi stat pe loc o oră, s-a simţit? Aţi văzut că aproape aţi ajuns şi se opreşte.

Enoriaşă: Atunci a fost aşa un of, dar pe urmă ne-a trecut toată oboseala, chiar ne simţim foarte bine acum.

Oboseala şi stresul acumulat i-au făcut pe unii dintre pelerini, însă, să uite de cele sfinte. Zeci de oameni s-au îmbulzit pentru a intra în curte.

Pelerinajul continuă până pe 14 octombrie când este sărbătorit şi hramul Sfintei Cuvioasei Parascheva.