Când se opresc ninsorile. Codul portocaliu, extins până la ora 16. Stratul de zăpadă ajunge până la 50 cm

România se află sub incidența unui cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol puternic, emis de Administrația Națională de Meteorologie, valabil până miercuri, 18 februarie, ora 16:00. Potrivit meteorologilor, episoadele de ninsoare vor continua până joi dimineață, 19 februarie, ora 10:00, când expiră informarea meteo generală.

România este lovită de un nou val de iarnă severă. Administrația Națională de Meteorologie a emis cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol puternic, valabil începând până miercuri, 18 februarie, ora 16:00. Potrivit meteorologilor, ninsorile vor continua, sub diferite avertizări, până joi dimineață.

În ceea ce privește județele Constanța, Tulcea, Călărași, Ialomița și Brăila, Codul Portocaliu va fi în vigoare pe parcursul zilei de astăzi, până aproape de miezul nopții. Acolo, va ninge și se va depune strat de zăpadă local consistent, de până la 25 cm. Vântul va avea, la rafală, chiar și 80 km/h. Temporar, vor fi viscol puternic, zăpadă troienită și vizibilitatea sub 50 m.

Unde ninge cel mai puternic

În Muntenia și sudul Moldovei va ninge abundent, iar stratul de zăpadă va ajunge la 20–50 de centimetri. Vântul va sufla cu putere, cu rafale de 60–85 km/h, iar în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași intensitatea va fi și mai mare.

Va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri.

Cod galben în mai multe regiuni

Până miercuri, 18 februarie, ora 12:00, este în vigoare și un cod galben în sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Sunt anunțate precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă de 10–30 cm, polei și rafale de 50–70 km/h.

La munte, în Carpații Meridionali, Orientali și în Munții Banatului, vântul va atinge 70–90 km/h, iar viscolul va reduce vizibilitatea sub 100 de metri.

Codul Galben va fi valabil până la ora 23, în jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și Carpații Meridionali și de Curbură – unde va ninge viscolit iar stratul de zăpadă va atinge 10-15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

De asemenea, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70-90 km/h. În județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h.

Cod Galben și în estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, până joi la ora 10, unde va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m și vântul va avea la rafală până la 90 km/h.

Cod roşu în Bucureşti. Stratul de zăpadă ar putea depăși 50 de centimetri

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri dimineață avertizări Cod Roșu de fenomene meteorologice periculoase pentru municipiul București și județul Ilfov. Autoritățile au emis mesaj RoAlert.

Potrivit avertizărilor emise, în București și Ilfov s-a depus un strat de 30-35 de centimetri de zăpadă, iar ninsoarea continuă în intensitate ridicată.

Meteorologii avertizează că, până la finalul intervalului de valabilitate, se va mai depune un strat suplimentar de 15-20 de centimetri.

Cât mai ține ninsoarea

Informarea meteorologică este valabilă până joi, 19 februarie, ora 10:00. Cele mai intense fenomene sunt așteptate până miercuri la prânz, însă vremea rece și precipitațiile vor persista până joi dimineață. Ulterior, ninsorile se vor restrânge treptat, iar vântul va slăbi în intensitate.

Meteorologii avertizează că situația poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.

IGSU recomandă cetăţenilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, să adapteze viteza la condiţiile de drum, să nu blocheze utilajele de deszăpezire.

Persoanele care rămân blocate în trafic sunt sfătuite să stea în autoturism, să îşi semnalizeze vizibil prezenţa şi să sune la 112 în caz de urgenţă.

