Video 6 din 10 români au încălcat regulile de circulaţie. Şoferii vor reguli mai dure în trafic

Traficul ne pune zilnic răbdarea la încercare. 6 din 10 români au încălcat cel puțin o regulă de circulație rutieră. De aici şi până la dorinţa de schimbare e o singură viteză.

de Diana Severin

la 28.03.2026 , 08:58

Datele din studiu mai arată că doar 4 din 10 români nu au încălcat nicio regulă de circulaţie. Cei mai mulţi dintre respondenţi îşi doresc măsuri mai ferme pentru combaterea comportamentelor periculoase în trafic. Mai exact, 7 din 10 români şi-ar dori să poată semnala direct către MAI depăşirile neregulamentare sau trecerea pe roşu.

Românii vor ca Educaţia Rutieră să fie o materie obligatorie în şcoli

De asemenea, mulţi dintre cei care au participat la studiu consideră că dacă amenzile nu sunt achitate timp de 12 luni permisul ar trebui să fie suspendat. Pe lângă sancţiuni, românii vor şi alte măsuri pentru reducerea accidentelor rutiere. Aceştia şi-ar dori îmbunătăţirea infrastructurii rutiere şi o supraveghere video mai bună.

Românii consideră că dacă Educaţia Rutieră ar fi o materie obligatorie în şcoli, atunci s-ar putea forma o generaţie mult mai responsabilă în trafic. Percepţiile diferă şi în funcţie de gen. În timp ce bărbaţii pun accent pe infrastructura rutieră, femeile şi-ar dori automatizarea sancţiunilor.

Diana Severin
Diana Severin Like

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

