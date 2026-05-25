Războiul cu gunoaiele continuă la Sintești. La nici trei săptămâni de la ultima descindere, comisarii Gărzii de Mediu s-au întors în forță, alături de polițiști și jandarmi. Au găsit 136 de tone de deşeuri pregătite pentru afaceri ilegale și aer irespirabil pentru noi toți ceilalți. Amenzile curg în lanț, dar nu sperie pe nimeni. Ca să ţină pasul cu această mafie, ochii autorităţilor de la sol sunt dublați de cei din aer, cu drone.

"E droguri, e marfă, ce să fie? Ne ducem să furăm.", spune o localnică.

Descinderi în forță, azi dimineaţă, în Sintești. Comisarii Gărzii de Mediu, alături de polițiști și jandarmi, au luat la pas fiecare curte din localitatea supranumită raiul gunoaielor. Nu au mers la întâmplare. Au avut harta clară a problemelor, după ce au monitorizat zona cu drone. Au găsit cupru, aluminiu, cabluri, baterii auto și tone de deșeuri fără valoare, care ajung, în final, să fie arse pe câmpuri.

Din acest centru improvizat intr-o curte, autoritatile au descoperit zeci de tone de cupru si aluminiu. Materialele sunt ridicate si vor fi depozitate in locuri ce respecta legea. Proprietarul a fost amendat cu 45 de mii de lei.

Culmea, tot localnicii erau cei revoltati.

"Noi suntem lipsiţi de propietatea noastră. Aluminiul este curat.", spune un tânăr localnic.

"Ne-a luat marfa din curte!", adaugă o altă localnică.

Ultima razie a avut loc acum doar trei săptămâni, când au fost ridicate alte 33 de tone de deșeuri.

În două autoutilitare, ofițerii Gărzii de Mediu au descoperit aproape 10 tone de cupru, care valorează undeva la 114 mii de euro.

"Acestea au fost oprite și s-a constatat că nu dețin documente legale. Se ard deșeurile pentru a scoate cupru și apoi se transportă la diferiți operatori.", explică Marius Niţă, comisar adjunct Garda Națională de Mediu.

Materialele ajung în centre de colectare care, cel puțin teoretic, ar trebui să verifice proveniența. În realitate, controlul e, de multe ori, superficial. Tot astăzi, au fost verificate cinci astfel de centre din Ilfov.

Cuprul se vinde cu cel puțin 50 de lei pe kilogram.

"La unul dintre centre au fost identificate 24 de autovehicule ce ar fi conținut cantități de materiale neferoase.", precizează Andreea Balaș, purtător de cuvânt IPJ ILFOV.

În doar câteva ore, amenzile au depășit 700.000 de lei. Iar bilanțul este unul record: în doar doi ani, peste 4 milioane de lei sancțiuni pentru poluare, doar în Sintești. În paralel, există și un dosar penal deschis de procurori, unul fără precedent, care vizează întreaga rețea din localitate.

Denisa Dicu

