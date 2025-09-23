7.500 de români au câştigat 30 de milioane de euro la Superbet, din cauza unei erori. Compania va plăti sumele

Compania Superbet anunţă că onorează integral plăţi de peste 30 de milioane de euro, generate de un incident care a făcut ca un joc să plătească încontinuu.

În ziua de sâmbătă, din cauza unei erori în sistem, jocul Fire Blaze Red Wizard a generat câştiguri la aproape fiecare rotire pe site-ul Superbet.

Astfel, peste 7.500 de utilizatori au profitat de ocazie şi au înregistrat câştiguri de aproape 30 de milioane de euro.

Superbet a blocat conturile acestora, iar ulterior a decis să le deblocheze şi să onoreze câştigurile.

Comunicatul Superbet despre incident

"Superbet onorează integral plăți de peste 30 de milioane de euro, generate de un incident ale cărui cauze sunt analizate la acest moment împreună cu partenerii noștri. Este esențial de menționat că incidentul în cauză a fost complet rezolvat, iar platforma și serviciile Superbet rămân, în continuare, sigure și complet disponibile pentru divertismentul clienților noștri.

În urma evaluărilor preliminare, am identificat o serie de câștiguri calculate necorespunzător, fapt care a condus la atribuirea eronată a unor sume mai mari decât cele care ar fi trebuit acordate conform componentelor aleatorii ale jocului.

În acest context, compania noastră a rămas consecventă viziunii sale de a face întotdeauna ceea ce este corect pentru clienții noștri. Astfel, am hotărât să onorăm toate plățile rezultate din această situație.

Prin decizia de a onora aceste plăți demonstrăm asumarea unei culturi organizaționale bazate pe încredere în raport cu clienții și capacitatea de a gestiona situații neprevăzute.

Această abordare reprezintă unul dintre factorii care stau la baza creșterii exponențiale a companiei noastre. Datorită acestei filosofii, Superbet a reușit să inoveze constant și să se transforme într-unul dintre cei mai importanți operatori globali de pariuri sportive și gaming.

Rămânem fermi în angajamentul nostru față de clienți, pentru a le oferi cel mai ofertant, inovator și sigur ecosistem de divertisment digital din industria globală de profil."

