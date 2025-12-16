Proprietarul unui castel istoric de la Căpâlnaş, judeţul Arad, a notificat autoritățile că are un cumpărător dispus să plătească 800.000 de euro pentru imobil și a cerut Consiliului Județean Arad să decidă dacă își exercită dreptul de preempțiune. Clădirea veche de 145 de ani, care a funcționat până anul trecut ca spital de psihiatrie, ar necesita investiții considerabile pentru reabilitare, iar decizia asupra păstrării sale în patrimoniul județului sau cedării către un investitor privat urmează să fie analizată de consilieri.

800.000 € pentru un castel vechi de 145 de ani din Arad. Clădirea a funcţionat ca spital de psihiatrie - Facebook / Muzeul Hărților

Într-un comunicat de presă transmis, marţi, de Consiliul Judeţean (CJ) Arad, se arată că în castel a funcţionat, până la finalul anului trecut, un spital de psihiatrie, însă Direcţia de Sănătate Publică a informat că nu mai poate acorda aviz pentru funcţionarea unui astfel de obiectiv, castelul fiind impropriu pentru o unitate medicală, potrivit Agerpres.

De altfel, CJ Arad a inaugurat anul trecut un nou spital de psihiatrie, construit printr-o finanţare naţională, tot în Căpâlnaş.

În comunicatul de presă, preşedintele CJ Arad, Iustin Cionca, a subliniat că exercitarea dreptului de preempţiune este posibilă, dar "decizia trebuie cântărită atent".

Articolul continuă după reclamă

"Achiziţionarea clădirii implică costuri foarte mari. Reabilitarea ar necesita sume de ordinul milioanelor de euro. Imobilul este monument istoric. Orice intervenţie presupune avize de la Ministerul Culturii, iar procedurile sunt stricte şi costisitoare. Funcţional, clădirea ar urma să intre în patrimoniul muzeal, iar experienţa actuală arată că astfel de obiective generează cheltuieli constante, fără profit", arată Cionca.

În şedinţa consilierilor judeţeni, care a avut loc marţi, unii aleşi au susţinut că prin exercitarea dreptului de preempţiune s-ar conserva în proprietatea CJ un obiectiv cultural de însemnătate naţională.

O altă opinie exprimată a fost aceea că şi preluarea de către un investitor privat este o variantă bună, pentru că astfel monumentul istoric ar fi gestionat cu responsabilitate.

Iustin Cionca le-a solicitat consilierilor care cred că ar fi indicată păstrarea castelului în patrimoniul judeţului să redacteze un proiect de hotărâre prin care să vină cu această propunere. Ulterior, dacă va fi cazul, se va trece la realizarea unei expertize pentru a se vedea dacă preţul cerut de cumpărător este unul corect.

Castelul de la Căpâlnaş a fost construit în perioada 1876-1879 şi a primit funcţiunea de spital abia în 1979.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰