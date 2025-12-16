Antena Meniu Search


Video Carambol cu două mașini și un camion în Harghita, din cauza unei depăşiri periculoase: 7 victime

Carambol cu două mașini și un camion în această dimineaţă în judeţul Harghita, la ieşirea din localitatea Odorheiu Secuiesc. 7 oameni au fost răniţi printre care şi un copil. Totul ar fi pornit de la o depăşire periculoasă. 

de Claudiu Loghin

la 16.12.2025 , 13:37
Accidentul a avut loc în jurul orei 7.15 minute în această dimineaţă, pe Drumul Naţional 13 A, la ieşire din municipiul Odorheiul Secuiesc spre localitatea Lupeni.

7 persoane au fost rănite

Potrivit primelor date din ancheta poliţiei, şoferul unuia dintre autoturisme ar fi intrat într-o depăşire riscantă, ar fi lovit remorca altui vehicul şi ar fi ajuns pe constrasens, aşa ar fi ajuns ca în acest accident să fie implicate două maşini şi un camion de mare tonaj.

7 persoane au fost rănite, dintre care doi sunt copii. Trei dintre victime au fost încarcerate. Circulaţia pe DN13 A a fost blocată până când operaţiunea de salvare a fost finalizată, iar poliţiştii au finalizat cercetarea la faţa locului. 

Claudiu Loghin
Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

carambol accident harghita
