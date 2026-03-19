859 de urşi vor fi împuşcaţi în 2026. Cota s-a dublat faţă de anul trecut

Aproape 900 de urși ar putea fi împușcați, într-un an, în România. Cota aproape dublă faţă de cea din prezent, a trecut deja de Senat. Şi a împărțit România-n două: iubitorii de animale contestă numărul stabilit de autorități, în timp ce vânătorii și localnicii păgubiţi de urși consideră că asta este singura soluție.

Iarna s-a încheiat, la fel și hibernarea urșilor. Ieşirea lor din bârlog le dă fiori reci pe spate celor care trăiesc la marginea pădurilor. Recent, Senatul a aprobat inițiativa UDMR care dublează cota de intervenție. 859 de urşi pot fi împuşcaţi într-un an.

"Ar trebui izolați, nu neapărat împușcați, asta e părerea mea. Urșii trebuie protejați.", spune un băiat.

Bărbat: E din ce în ce mai periculos să faci o plimbare în pădure și cu copii.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Și credeți că împușcarea ar rezolva problema asta?

Bărbat: O parte din ea.

"Să li se dea de mâncare, noi mergeam în excursie până în Postăvaru și nu ne făcea absolut nimic. Pe vremea lui Ceaușescu erau atât de multe locuri amenajate cu hrană pentru ei.", adaugă o femeie.

Unul din argumentele celor care au votat dublarea cotei este legat de rezultatul studiului genetic încheiat anul trecut, privind numărătoarea urșilor.

Ultima estimare de analiză a urșilor bruni din România a fost făcută de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură pe baza analizei a nu mai puțin de 24 de mii de probe de ADN. Rezultatul acestei estimări este că în România trăiesc între 10.500 și 12.700 de exemplare de urs brun.

"La mărimea populației din România această cifră reprezintă undeva la mai puțin de 8% din populație. Nivelul optim al populației de urși din România este de 4 mii de exemplare. Viața omului este mai prețioasă și față de viața ursului.", explică Ovidiu Ionescu, preşedinte AGVPS.

Iubitorii de animale contestă însă concluziile studiului și spun că oricum recoltarea dublă nu rezolvă problema de fond.

"În fiecare an s-a dorit să se mărească această cotă de recoltare a ursului, taxa de trofee și care generează bineînțeles un profit pentru un grup restrâns de oameni. Trebuie să ne îngrijim de managementul urșilor pentru conservarea speciei.", adaugă Cristina Lapiș, președinte Asociația "Milioane de Prieteni".

Proiectul fost adoptat de Senat cu 69 de voturi pentru, 10 împotrivă și 17 abțineri. Acum, urmează să fie dezbătut și de Camera Deputaților.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei V-aţi face asigurare pentru pierderea locului de muncă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰