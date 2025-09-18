Un curier din Cluj a ajuns în arest după ce ar fi transformat coletele și banii încasați în sursă de îmbogățire personală. Polițiștii îl acuză că ar fi delapidat 38.000 de lei și că ar fi înlocuit conținutul unor pachete pe care trebuia să le livreze, potrivit Agerpres.

Curier din Cluj, arestat după ce ar fi furat 38.000 lei și bunuri din coletele clienților - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Un tânăr clujean, în vârstă de 22 de ani, angajat al unei firme de curierat, a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce şi-a însuşit 38.000 de lei din banii pe care trebuia să-i predea firmei, precum şi diverse bunuri din conţinutul unor colete, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

"În cursul zilei de 18 septembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Cluj, cu sprijinul specialiştilor criminalişti şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj, au desfăşurat o percheziţie domiciliară în Cluj, în cadrul unui dosar penal care vizează comiterea infracţiunii de delapidare. În fapt, un angajat al unei firme de curierat, respectiv un tânăr de 22 de ani, din comuna Jucu aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, şi-ar fi însuşit contravaloarea mai multor rambursuri, iar în alte cazuri ar fi înlocuit conţinutul unor colete pe care le avea în gestiune. Acţiunile sale ar fi generat un prejudiciu total de aproximativ 38.000 de lei în dauna angajatorului", se arată în informarea de presă transmisă de IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla a dispus reţinerea pentru 24 de ore a tânărului.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea stagiului militar voluntar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰