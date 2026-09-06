Un tânăr de 29 de ani din Luduș a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat că ar fi tâlhărit o sală de jocuri de noroc din localitate. Bărbatul ar fi amenințat angajata și ar fi plecat cu aproximativ 16.800 de lei.

A amenințat o angajată de la pariuri și a fugit cu 16.800 de lei. Tânăr din Luduş, reţinut de poliţişti - Sursa: Profimedia

Incidentul a avut loc în noaptea de 5 spre 6 septembrie. În jurul orei 04.40, în timp ce angajata se afla în incinta sălii de jocuri, alimentarea cu energie electrică ar fi fost întreruptă. La scurt timp, în interior ar fi pătruns un bărbat.

Potrivit primelor cercetări, acesta s-ar fi apropiat de angajată și ar fi amenințat-o, solicitându-i banii din casa de marcat. În aceste împrejurări, bărbatul ar fi sustras aproximativ 16.800 de lei, după care ar fi fugit.

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Luduș au fost sesizați prin apel 112 în jurul orei 04.50 și au început imediat verificările pentru identificarea suspectului și recuperarea prejudiciului.

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În urma investigațiilor, polițiștii au identificat un tânăr de 29 de ani, din Luduș, bănuit de comiterea faptei. Întreaga sumă de bani a fost recuperată.

Pe baza probelor administrate, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Mureș.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Luduș.