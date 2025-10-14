Record de credincioşi la Iaşi. Astăzi au fost mai mulţi oameni ca oricând la slujba de hramul Sfintei Parascheva, peste 30.000. Ca să treacă pe la raclă pelerinii au stat şi 17 ore în rând, dar sunt convinşi că a meritat. Deşi astăzi a fost puhoi de oameni, în toate zilele pelerinajului au fost cu 60.000 mai puţini credincioşi decât anul trecut.

Peste 30.000 de oameni au venit la Iaşi în ziua de Sfânta Parascheva. Un sobor de 27 de preoţi din mai multe ţări a oficiat slujba de liturghie. Se spune că astăzi puterile Sfintei sunt mai mari. Pe drumul credinţei, Andreea s-a rugat cu gândul la fiul ei.

Andreea s-a rugat pentru sănătatea fiului ei

"14 ore, de la Zorleni am venit şi am terminat cu bine. Mi-am îndeplinit un vis şi am ajuns la ea după 14 ore în care am stat. Avem o mare dorinţă în suflet. O minune pentru copilaşul meu", a povestit Andreea, pelerină.

Micuţa Parascheva care poartă numele Sfintei are o listă de rugăciuni pregătită.

"Să îmi dea ajutor. Pentru frăţiorul pe care l-a născut mami, pentru frăţiorul pe care îl am, pentru mine şi pentru tanti Leana. Şi pentru oameni, eu mă rog pentru toată lumea", a explicat fetiţa.

Cozi uriașe la raclă: credincioșii au așteptat până la 17 ore

De la începutul pelerinajului şi până azi, 170.000 de persoane au trecut pe la raclă.

"Am stat ieri de la 2:30 până seara, la 8. Sunt şi la facultate şi dacă tot am avut ocazia am venit şi la slujbă", a povestit un student.

Pelerinii încă au răbdare şi aşteaptă atâtea şi atâtea ore pentru a sta câteva secunde aici, la racla sfintei Parascheva.

După slujbă, credincioșii au stat la rând și pentru sarmale

Străinii au fost şi ei impresionaţi de eveniment.

"Minunat! E incredibil unde ajung oamenii pentru această sărbătoare. E un mister pentru mine pentru că nu avem nimic asemănător în America. Să văd o întreagă ţara şi un oraş care să se unească aşa, este inspiraţional", a declarat Jeffrey, turist din SUA.

După slujbă, oamenii s-au aşezat la coadă la sarmale. S-au pregătit 60.000 de porţii.

Moaștele Sfintei au fost aduse la Iași în urmă cu peste 380 de ani. Au fost primite cadou de domnul Moldovei Vasile Lupu după ce a ajutat patriarhiile din Ierusalim şi Constantinopol să îşi plătească birul către otomani. Moaştele rămân pe catafalc şi mâine.

