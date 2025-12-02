Antena Meniu Search
Video A căzut din picioare în faţa spitalului, la braţ cu soţia. Medicii l-au resuscitat pe trotuar, fără rezultat

Scene dramatice au fost văzute în faţa Spitalului Sfântul Spiridon din Iaşi. Un bărbat a fost resuscitat de medici pe trotuar după ce a căzut din picioare. Din păcate, eforturile medicilor au fost zadarnice. 

de Clara Mihociu

la 02.12.2025 , 13:50

Bărbatul, în vârstă de 70 de ani, era alături de soția sa și mergea la policlinică a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași, unde avea o programare. Era cunoscut cu probleme medicale, lua tratament pentru mai multe afecțiuni ale inimii și în vara acestui an chiar fusese internat cu o afecțiune cardiologică la Spitalul Sfântul Spiridon.

În drum spre respectiva programare, însă, i s-a făcut rău, imediat s-au chemat ajutoare. Cadrele medicale din spital i-au acordat primul ajutor și de asemenea au început manevrele de resuscitare. Din păcate însă, acesta nu a răspuns la manevre și s-a constatat decesul.

Va fi efectuată acum și autopsia pentru a vedea cu exactitate ce a dus la această tragedie. Medicii bănuiesc că a făcut un accident vascular cerebral sau chiar un infarct ținând cont de problemele sale preexistente de sănătate. S-a deschis de asemenea o verificare suplimentară în acest caz.

Clara Mihociu
Clara Mihociu

deces mort spital iasi sotie medici ancheta
