Doi escroci din Bucureşti au făcut victime în lanţ cu o idee diabolică. Îşi închiriau apartamente în complexuri rezidenţiale de lux, apoi pretindeau că ei sunt proprietarii şi căutau chiriaşi de la care încasau avansuri consistente. După zeci de plângeri de la victimele care au rămas şi fără bani şi fără locuinţă, poliţiştii au intrat pe fir şi au arestat un suspect.

Escrocheria a început toamna trecută, când bărbatul arestat a închiriat, împreună cu un prieten, mai multe apartamente în regim hotelier în zone bune din Bucureşti.

După ce primea cheile, fotografia locuinţele şi posta anunţuri pe internet sub o identitate falsă. Ca să nu se întâlnească cu victimele, pretindea că este plecat din în ţară şi cerea să fie făcute toate demersurile online.

"Ar fi solicitat plata unei luni de chirie și a unei luni de garanție și copii ale actelor de identitate și date pentru portofelele virtuale sau conturi de criptomonede", a transmis Crina Esanu, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

Articolul continuă după reclamă

Cel puţin 19 oameni au căzut în capcana anunţurilor care cereau chirii sub cele practicate în zonă. 10.000 de euro au reuşit să câştige astfel escrocii.

Unul dintre apartamentele pe care cei doi l-au subinchiriat este într-un complex rezidențial, situat în apropierea cartierului Cotroceni. Prețul de 400 de euro pe care l-au cerut este sub nivelul pieței, în condițiile în care chiria pentru un apartament în această zonă este, în medie, de 500 de euro pe lună.

Poliţiştii au făcut percheziţii în casele suspecţilor, dar nu au mai găsit banii păgubiţilor.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰