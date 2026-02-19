Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni

Doi escroci din Bucureşti au făcut victime în lanţ cu o idee diabolică. Îşi închiriau apartamente în complexuri rezidenţiale de lux, apoi pretindeau că ei sunt proprietarii şi căutau chiriaşi de la care încasau avansuri consistente. După zeci de plângeri de la victimele care au rămas şi fără bani şi fără locuinţă, poliţiştii au intrat pe fir şi au arestat un suspect.

de Denisa Dicu

la 19.02.2026 , 19:28

Escrocheria a început toamna trecută, când bărbatul arestat a închiriat, împreună cu un prieten, mai multe apartamente în regim hotelier în zone bune din Bucureşti.

După ce primea cheile, fotografia locuinţele şi posta anunţuri pe internet sub o identitate falsă. Ca să nu se întâlnească cu victimele, pretindea că este plecat din în ţară şi cerea să fie făcute toate demersurile online.

"Ar fi solicitat plata unei luni de chirie și a unei luni de garanție și copii ale actelor de identitate și date pentru portofelele virtuale sau conturi de criptomonede", a transmis Crina Esanu, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

Articolul continuă după reclamă

Cel puţin 19 oameni au căzut în capcana anunţurilor care cereau chirii sub cele practicate în zonă. 10.000 de euro au reuşit să câştige astfel escrocii.

Unul dintre apartamentele pe care cei doi l-au subinchiriat este într-un complex rezidențial, situat în apropierea cartierului Cotroceni. Prețul de 400 de euro pe care l-au cerut este sub nivelul pieței, în condițiile în care chiria pentru un apartament în această zonă este, în medie, de 500 de euro pe lună.

Poliţiştii au făcut percheziţii în casele suspecţilor, dar nu au mai găsit banii păgubiţilor.

Denisa Dicu
Denisa Dicu Like

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

escrocherie apartamente olx cotroceni chirii pret imobiliare
Înapoi la Homepage
Vedeta străină care a fost şocată de ce a găsit în Bucureşti, după ninsoarea abundentă! Nu i-a venit să creadă
Vedeta străină care a fost şocată de ce a găsit în Bucureşti, după ninsoarea abundentă! Nu i-a venit să creadă
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
Ce i-a spus Nicușor Dan lui Donald Trump, la Consiliul Păcii. Oferta României pentru Fâșia Gaza
Ce i-a spus Nicușor Dan lui Donald Trump, la Consiliul Păcii. Oferta României pentru Fâșia Gaza
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme?
Observator » Evenimente » Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni