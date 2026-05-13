Băieţelul de cinci ani, dispărut de trei zile într-o zonă sălbatică și greu accesibilă, a fost găsit în viață după o amplă operațiune de căutare. Imagini impresionante din elicopter arată micuţul speriat.

Minorul în vârstă de cinci ani, dispărut luni după-amiaza în localitatea Sebeşu de Jos, a fost găsit în viaţă, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

Într-o postare pe pagina de Facebook, reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne arată că ministrul Cătălin Predoiu le mulţumeşte tuturor celor implicaţi în acţiunile de căutare a băieţelului.

"Ore întregi de căutări, emoții și speranță. Astăzi, micuțul Alexandru din Sibiu a fost găsit în siguranță de colegii de la IGAv. Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, le transmite mulțumiri și felicitări tuturor colegilor din cadrul structurilor MAI, MApN și voluntarilor care au luptat contracronometru pentru această minune. Polițiști, jandarmi, pompieri, salvatori, piloți, soldați, voluntari și oameni simpli au demonstrat că, atunci când un copil este în pericol, o țară întreagă se mobilizează. Respect pentru toți cei care nu au renunțat nicio clipă. România are eroi", a transmis MAI.

Mobilizare impresionantă pentru găsirea lui Alexandru

Zeci de poliţişti, jandarmi, angajaţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, salvamontişti, precum şi voluntari, împreună cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, au desfăşurat, de luni după-amiaza, ample acţiuni de căutare a minorului în vârstă de 5 ani, dat dispărut în în localitatea Sebeşu de Jos, comuna Turnu Roşu.

La acţiuni au participat poliţişti de ordine publică, poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sibiu, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale, echipe canine specializate din cadrul Serviciului Criminalistic, precum şi echipe din cadrul Centrului Chinologic Sibiu. În sprijinul acestora au intervenit cadre ale ISU Sibiu, jandarmi din cadrul IJJ Sibiu, echipe Salvamont, un elicopter din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, precum şi voluntari, au transmis reprezentanţii IPJ Sibiu.

În acţiunea de căutare au fost folosite şi drone cu termoviziune, având în vedere că localitatea Sebeşu de Jos este situată într-o zonă cu păduri şi terenuri greu accesibile.

